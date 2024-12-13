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Мичков назван главным претендентом на приз лучшему новичку НХЛ

Авторитетное издание The Athletic представило рейтинг претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Mitchell Leff/Getty Images

Главным претендентом на награду назван нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков, за которого свой голос отдали 50% опрошенных авторов сайта. Второе место в опросе занял первый номер драфта НХЛ-2024 нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини (42,3%). Третьим стал вратарь «Калгари» Дастин Вольф (7,7%).

Ранее Мичков возглавил рейтинг претендентов на «Колдер Трофи» по версии ESPN, в то время как портал The Score поставил 20-летнего россиянина на второе место, отдав предпочтение Селебрини.

Мичков лидирует в списке бомбардиров и снайперов сезона среди новичков. На его счету 27 (11+16) очков в 28 матчах регулярного сезона. На счету Селебрини после 20 сыгранных матчей 19 (10+9) набранных очков.

Ранее обладателями «Колдер Трофи» среди российских хоккеистов становились Сергей Макаров (1990), Павел Буре (1992), Сергей Самсонов (1998), Евгений Набоков (2001), Александр Овечкин (2006), Евгений Малкин (2007), Артемий Панарин (2016) и Кирилл Капризов (2021).

Филадельфия
4:1
0:0, 1:0, 3:1
Детройт
Хоккей, НХЛ, Неделя 11
13.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 18377 зрителей
Главные тренеры
Джон Торторелла
Дерек Лалонд
Вратари
Алексей Колосов
Кэм Тэлбот
(Кэм Тэлбот, Кэм Тэлбот)
2-й период
33:22
Скотт Лотон
35:34
Симон Эдвинссон
3-й период
40:03
Матвей Мичков
41:31
Скотт Лотон
(Трэвис Конекны, Трэвис Санхейм)
56:07
Бен Чиаро
(Эндрю Копп, Джей Ти Комфер)
58:53
Скотт Лотон
(Трэвис Конекны, Ноа Кэйтс)
59:47
Скотт Лотон
(Гарнет Хэтэуэй)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Филадельфия
НХЛ: таблица и календарь