Мичков назван главным претендентом на приз лучшему новичку НХЛ

Главным претендентом на награду назван нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков, за которого свой голос отдали 50% опрошенных авторов сайта. Второе место в опросе занял первый номер драфта НХЛ-2024 нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини (42,3%). Третьим стал вратарь «Калгари» Дастин Вольф (7,7%).
Ранее Мичков возглавил рейтинг претендентов на «Колдер Трофи» по версии ESPN, в то время как портал The Score поставил 20-летнего россиянина на второе место, отдав предпочтение Селебрини.
Мичков лидирует в списке бомбардиров и снайперов сезона среди новичков. На его счету 27 (11+16) очков в 28 матчах регулярного сезона. На счету Селебрини после 20 сыгранных матчей 19 (10+9) набранных очков.
Ранее обладателями «Колдер Трофи» среди российских хоккеистов становились Сергей Макаров (1990), Павел Буре (1992), Сергей Самсонов (1998), Евгений Набоков (2001), Александр Овечкин (2006), Евгений Малкин (2007), Артемий Панарин (2016) и Кирилл Капризов (2021).