«Вашингтон» без Овечкина проиграл одной из худших команд НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости левой ноги, полученного 19 ноября в выездной игре против «Юты» (6:2). Без 39-летнего россиянина «столичные» провели 13 матчей, в которых одержали восемь побед и потерпели пять поражений.