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«Вашингтон» без Овечкина проиграл одной из худших команд НХЛ

«Чикаго» дома обыграл «Вашингтон» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев отличились Илья Михеев (41'), Ти Джей Броди (55') и Райан Донато (58'). У гостей забивали Пьер-Люк Дюбуа (5') и Эндрю Манджапане (14').

Нападающий «Чикаго» Илья Михеев был признан первой звездой матча. 30-летний россиянин отметился шайбой в меньшинстве и результативной передачей. В этом сезоне на счету Михеева 9 (4+5) очка в 30 матчах.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости левой ноги, полученного 19 ноября в выездной игре против «Юты» (6:2). Без 39-летнего россиянина «столичные» провели 13 матчей, в которых одержали восемь побед и потерпели пять поражений.

«Чикаго» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 20 декабря, «ястребы» дома сыграют с «Сиэтлом».

«Вашингтон» потерпел второе поражение кряду и потерял лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 21 декабря, «столичные» дома сыграют с «Каролиной».

Чикаго
3:2
0:2, 0:0, 3:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
18.12.2024, 04:30 (МСК UTC+3)
United Center, 18511 зрителей
Главные тренеры
Люк Ричардсон
Спенсер Карбери
Вратари
Арвид Содерблум
Логан Томпсон
1-й период
04:16
Пьер-Люк Дюбуа
09:32
Пьер-Люк Дюбуа
13:18
Эндрю Манджапане
(Ларс Эллер, Якуб Врана)
2-й период
28:27
Командный штраф
30:38
Командный штраф
34:26
Тревор ван Римсдайк
39:07
Франк Назар
3-й период
40:51
Илья Михеев
(Теуво Терявяйнен)
47:05
Лукас Райхель
50:53
Ник Фолиньо
50:53
Том Уилсон
54:07
Ти Джей Броди
(Илья Михеев, Теуво Терявяйнен)
57:42
Райан Донато
(Коннор Мерфи, Теуво Терявяйнен)
59:49
Коннор Мерфи
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Чикаго
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь