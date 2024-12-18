«Вашингтон» без Овечкина проиграл одной из худших команд НХЛ

У хозяев отличились Илья Михеев (41'), Ти Джей Броди (55') и Райан Донато (58'). У гостей забивали Пьер-Люк Дюбуа (5') и Эндрю Манджапане (14').
Нападающий «Чикаго» Илья Михеев был признан первой звездой матча. 30-летний россиянин отметился шайбой в меньшинстве и результативной передачей. В этом сезоне на счету Михеева 9 (4+5) очка в 30 матчах.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин продолжает восстанавливаться после перелома малоберцовой кости левой ноги, полученного 19 ноября в выездной игре против «Юты» (6:2). Без 39-летнего россиянина «столичные» провели 13 матчей, в которых одержали восемь побед и потерпели пять поражений.
«Чикаго» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 20 декабря, «ястребы» дома сыграют с «Сиэтлом».
«Вашингтон» потерпел второе поражение кряду и потерял лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 21 декабря, «столичные» дома сыграют с «Каролиной».