Дадонов признан третьей звездой матча «Даллас» — «Торонто»

У гостей дублем отметился Вильям Нюландер (26', 59'), еще по одной шайбе забросили Макс Доми (7'), Николас Робертсон (26') и Бобби Макманн (32'). У хозяев отличились Сэм Стил (6'), Евгений Дадонов (21') и Колин Блэквелл (58').