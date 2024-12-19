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Дадонов признан третьей звездой матча «Даллас» — «Торонто»

«Торонто» на выезде обыграл «Даллас» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей дублем отметился Вильям Нюландер (26', 59'), еще по одной шайбе забросили Макс Доми (7'), Николас Робертсон (26') и Бобби Макманн (32'). У хозяев отличились Сэм Стил (6'), Евгений Дадонов (21') и Колин Блэквелл (58').

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов был признан третьей звездой матча. 35-летний россиянин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. В этом сезоне на счету Дадонова 12 (8+4) очков в 31 матче.

«Торонто» одержал четвертую победу в пяти последних матчах и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 21 декабря, «кленовые листья» на выезде сыграют с «Баффало».

«Даллас» занимает шестую строчку в турнирной таблице Запада. В этот же день «звезды» дома сыграют с «Рейнджерс».

В другом матче игрового дня «Флорида» на выезде разгромила «Миннесоту» (6:1). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков по своим воротам. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

Даллас
3:5
1:1, 1:3, 1:1
Торонто
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
19.12.2024, 03:30 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Питер Дебур
Крэйг Беруби
Вратари
Джейк Эттингер
(Кейси Десмит, Кейси Десмит, Кейси Десмит)
Джозеф Уолл
1-й период
05:14
Сэм Стил
(Логан Стэнковен, Оскар Бек)
06:13
Макс Доми
(Морган Райлли)
08:39
Роопе Хинтц
15:21
Конор Тимминс
18:02
Конор Тимминс
2-й период
20:22
Евгений Дадонов
(Джейми Бенн, Уайатт Джонстон)
25:15
Вильям Нюландер
(Митчелл Марнер, Остон Мэттьюс)
25:31
Николас Робертсон
27:17
Симон Бенуа
31:01
Бобби Макманн
(Николас Робертсон)
3-й период
51:42
Джон Таварес
57:44
Колин Блэкуэлл
(Евгений Дадонов, Миро Хейсканен)
58:17
Вильям Нюландер
(Джон Таварес)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Даллас
Торонто
НХЛ: таблица и календарь