Дадонов признан третьей звездой матча «Даллас» — «Торонто»

У гостей дублем отметился Вильям Нюландер (26', 59'), еще по одной шайбе забросили Макс Доми (7'), Николас Робертсон (26') и Бобби Макманн (32'). У хозяев отличились Сэм Стил (6'), Евгений Дадонов (21') и Колин Блэквелл (58').
Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов был признан третьей звездой матча. 35-летний россиянин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. В этом сезоне на счету Дадонова 12 (8+4) очков в 31 матче.
«Торонто» одержал четвертую победу в пяти последних матчах и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 21 декабря, «кленовые листья» на выезде сыграют с «Баффало».
«Даллас» занимает шестую строчку в турнирной таблице Запада. В этот же день «звезды» дома сыграют с «Рейнджерс».
В другом матче игрового дня «Флорида» на выезде разгромила «Миннесоту» (6:1). Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков по своим воротам. Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей.