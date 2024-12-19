Гол Сергачева в овертайме принес «Юте» победу над «Ванкувером»

У хозяев в основное время отличались Клейтон Келлер (50'), Дилан Гюнтер (55'). У гостей забивали Дантон Хейнен (33') и Дакота Джошуа (43'). Победную шайбу за 13 секунд до окончания овертайма забросил Михаил Сергачев.
Защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил восьмую шайбу в этом сезоне. На счету 26-летнего россиянина 23 (8+15) очка в 31 матче.
«Юта» одержала пять из шести последних матчей и вышла на десятое место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 21 декабря, команда из Солт-Лейк-Сити на выезде сыграет с «Миннесотой».
«Ванкувер» занимает седьмое место на Востоке. В пятницу, 20 декабря, команда на выезде сыграет с «Вегасом».