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Гол Сергачева в овертайме принес «Юте» победу над «Ванкувером»

«Юта» дома обыграла «Ванкувер» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев в основное время отличались Клейтон Келлер (50'), Дилан Гюнтер (55'). У гостей забивали Дантон Хейнен (33') и Дакота Джошуа (43'). Победную шайбу за 13 секунд до окончания овертайма забросил Михаил Сергачев.

Защитник «Юты» Михаил Сергачев забросил восьмую шайбу в этом сезоне. На счету 26-летнего россиянина 23 (8+15) очка в 31 матче.

«Юта» одержала пять из шести последних матчей и вышла на десятое место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 21 декабря, команда из Солт-Лейк-Сити на выезде сыграет с «Миннесотой».

«Ванкувер» занимает седьмое место на Востоке. В пятницу, 20 декабря, команда на выезде сыграет с «Вегасом».

Юта
3:2
0:0, 0:1, 2:1
ОТ
Ванкувер
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
19.12.2024, 06:00 (МСК UTC+3)
Delta Center, 11131 зритель
Главные тренеры
Андре Туриньи
Рик Токкет
Вратари
Карел Веймелка
Тэтчер Демко
2-й период
28:41
Эрик Браннстрем
30:44
Майкл Кессельринг
32:39
Дэнтон Хейнен
(Куинн Хьюз)
36:04
Дэнтон Хейнен
38:39
Джек Макбэйн
3-й период
42:45
Дакота Джошуа
(Теодорс Блюгерс, Куинн Хьюз)
49:02
Клэйтон Келлер
(Ник Шмальц, Барретт Хэйтон)
49:15
Иэн Коул
55:08
Тайлер Майерс
55:30
Дилан Гюнтер
(Логан Кули, Клэйтон Келлер)
Овертайм
64:48
Михаил Сергачев
(Логан Кули)
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Юта
Ванкувер
НХЛ: таблица и календарь