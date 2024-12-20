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Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» победить «Сан-Хосе»

«Колорадо» на выезде обыграл «Сан-Хосе» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей дублем отметился Йоэль Кивиранта (54', 56'), еще по одной шайбе забросили Валерий Ничушкин (4') и Микко Рантанен (49'). У хозяев отличились Карл Грундстрем (25') и Уильям Эклунд (30').

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил девятую шайбу в этом сезоне. На счету 29-летнего россиянина 13 (9+4) очков в 17 матчах.

Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев отразил 27 бросков по своим воротам из 31. Он и его российский одноклубник Николай Коваленко провели первый матч против бывшей команды после обмена, который состоялся 9 декабря.

«Колорадо» одержал пятую победу в семи последних матчах и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 21 декабря, «лавины» на выезде сыграют с «Анахаймом».

«Сан-Хосе» потерпел шестое поражение в семи последних матчах и занимает 14-е место на Западе. В этот же день «акулы» дома сыграют с «Эдмонтоном».

Сан-Хосе
2:4
0:1, 2:0, 0:3
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 12
20.12.2024, 06:30 (МСК UTC+3)
SAP Center, 12517 зрителей
Главные тренеры
Райан Варсофски
Джаред Беднар
Вратари
Александр Георгиев
Маккензи Блэквуд
(Маккензи Блэквуд)
1-й период
03:07
Карл Грундстрем
03:40
Валерий Ничушкин
(Нэйтан Маккиннон, Кэйл Макар)
19:35
Джейк Уолман
19:35
Джейк Уолман
19:35
Микко Рантанен
2-й период
24:26
Карл Грундстрем
(Ян Рутта, Люк Канин)
29:29
Вильям Эклунд
(Люк Канин, Коди Сиси)
29:29
Командный штраф
35:10
Маклин Селебрини
3-й период
45:33
Паркер Келли
47:59
Барклай Гудроу
48:26
Микко Рантанен
(Нэйтан Маккиннон, Кэйл Макар)
48:49
Арттури Лехконен
50:54
Валерий Ничушкин
53:06
Йоэль Кивиранта
(Логан О`Коннор)
55:58
Йоэль Кивиранта
(Арттури Лехконен, Кейси Миттельштадт)
Лучшие игроки матча
Статистика
10
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сан-Хосе
Колорадо
НХЛ: таблица и календарь