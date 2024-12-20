Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» победить «Сан-Хосе»

У гостей дублем отметился Йоэль Кивиранта (54', 56'), еще по одной шайбе забросили Валерий Ничушкин (4') и Микко Рантанен (49'). У хозяев отличились Карл Грундстрем (25') и Уильям Эклунд (30').
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил девятую шайбу в этом сезоне. На счету 29-летнего россиянина 13 (9+4) очков в 17 матчах.
Вратарь «Сан-Хосе» Александр Георгиев отразил 27 бросков по своим воротам из 31. Он и его российский одноклубник Николай Коваленко провели первый матч против бывшей команды после обмена, который состоялся 9 декабря.
«Колорадо» одержал пятую победу в семи последних матчах и поднялся на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 21 декабря, «лавины» на выезде сыграют с «Анахаймом».
«Сан-Хосе» потерпел шестое поражение в семи последних матчах и занимает 14-е место на Западе. В этот же день «акулы» дома сыграют с «Эдмонтоном».