Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубль Воронкова и гол Марченко принесли «Коламбусу» победу над «Монреалем»

«Коламбус» дома обыграл «Монреаль» (5:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев дубль оформил Дмитрий Воронков (12', 44'), еще по одной шайбе забросили Кент Джонсон (19'), Джордан Харрис (24') и Кирилл Марченко (58'). У гостей отличились Давид Савар (23'), Лэйн Хатсон (28'), Джейк Эванс (35') и Йоэль Армиа (41').

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко был признан первой звездой матча. В активе 24-летнего россиянина победный гол и две результативные передачи. В этом сезоне на счету Марченко 37 (13+24) очков в 35 матчах.

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков был признан второй звездой матча. В этом матче 24-летний россиянин достиг отметки в 10 заброшенных шайб за сезон. Всего на счету Воронкова 19 (10+9) очков в 26 матчах.

«Коламбус» поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 28 декабря, «мундиры» дома сыграют с «Бостоном».

«Монреаль» занимает 14-е место на Востоке. В этот же день команда на выезде сыграет с «Флоридой».

Коламбус
5:4
2:0, 1:3, 2:1
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 13
24.12.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 17875 зрителей
Главные тренеры
Дин Эвасон
Мартен Сан-Луи
Вратари
Джет Гривз
Самуэль Монтембо
1-й период
12:03
Дмитрий Воронков
(Шон Монахэн)
18:45
Кент Джонсон
(Зак Веренски, Матье Оливье)
2-й период
22:03
Дэвид Савар
(Коул Кофилд, Ник Сузуки)
23:34
Джордан Харрис
(Шон Монахэн, Кирилл Марченко)
24:58
Дмитрий Воронков
27:03
Лэйн Хатсон
(Коул Кофилд, Юрай Слафковски)
34:26
Джейк Эванс
(Эмиль Хейнеман, Дэвид Савар)
35:44
Брендан Галлахер
35:44
Брендан Галлахер
38:00
Иван Проворов
3-й период
40:20
Джоэль Армиа
(Джейк Эванс, Александр Каррье)
43:09
Коул Кофилд
43:24
Дмитрий Воронков
(Зак Веренски, Кирилл Марченко)
57:48
Кирилл Марченко
(Шон Монахэн, Зак Веренски)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус
Монреаль
НХЛ: таблица и календарь