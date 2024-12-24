Дубль Воронкова и гол Марченко принесли «Коламбусу» победу над «Монреалем»

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков был признан второй звездой матча. В этом матче 24-летний россиянин достиг отметки в 10 заброшенных шайб за сезон. Всего на счету Воронкова 19 (10+9) очков в 26 матчах.