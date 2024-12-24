Дубль Воронкова и гол Марченко принесли «Коламбусу» победу над «Монреалем»

У хозяев дубль оформил Дмитрий Воронков (12', 44'), еще по одной шайбе забросили Кент Джонсон (19'), Джордан Харрис (24') и Кирилл Марченко (58'). У гостей отличились Давид Савар (23'), Лэйн Хатсон (28'), Джейк Эванс (35') и Йоэль Армиа (41').
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко был признан первой звездой матча. В активе 24-летнего россиянина победный гол и две результативные передачи. В этом сезоне на счету Марченко 37 (13+24) очков в 35 матчах.
Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков был признан второй звездой матча. В этом матче 24-летний россиянин достиг отметки в 10 заброшенных шайб за сезон. Всего на счету Воронкова 19 (10+9) очков в 26 матчах.
«Коламбус» поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 28 декабря, «мундиры» дома сыграют с «Бостоном».
«Монреаль» занимает 14-е место на Востоке. В этот же день команда на выезде сыграет с «Флоридой».