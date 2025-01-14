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Ничушкин будет восстанавливаться дольше, чем планировалось

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин будет восстанавливаться после травмы дольше, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает The Denver Gazette.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

1 января Ничушкин получил травму нижней части тела в матче с «Виннипегом» (5:2), попав под силовой прием канадского защитника Логана Стэнли. Предполагалось, что 29-летний россиянин пропустит до 10 дней.

«Ничушкину еще далеко до возвращения. Все шло хорошо, он пару раз выходил на лед, но чувствовал себя неважно. Пришлось немного отступить от первоначального плана», — сказал главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар.

В общей сложности Ничушкин пропустил шесть матчей, в которых «Колорадо» одержал три победы. Клуб из Денвера идет на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

В этом сезоне Ничушкин провел 21 матч, в котором набрал 17 (11+6) очков. Начало сезона россиянин пропустил из-за полугодичной дисквалификации после попадания в Программу помощи игрокам лиги. Он был допущен к тренировкам с «Колорадо» в ноябре прошлого года.

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