Комиссар НХЛ: Овечкин играет не за Россию

«У нас очень открытая лига, гостеприимная. Насколько нам известно, он играет за “Вашингтон Кэпиталс”. Он не играет за Россию. И тот факт, что он может приблизиться к рекорду, побить рекорд, что никто не считал возможным, многое говорит о нем и “Кэпиталс”. Вот в чем суть.», — приводит Sportsnet слова комиссара, отвечавшего на вопрос о достижениях Овечкина во время того, как национальные сборные России отстранены от международных соревнований.