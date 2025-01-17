Комиссар НХЛ: Овечкин играет не за Россию

В матче против «Оттавы» капитан «Вашингтона» стал автором единственной шайбы, отличившись в овертайме. Овечкин установил новый рекорд НХЛ по числу вратарей, которым он забил: голкипер «Оттавы» Леэви Мериляйнен стал 179-м на счету российского нападающего. Овечкин побил рекорд чеха Яромира Ягра.
Для Овечкина это был 134-й победный гол в карьере, рекорд принадлежит Ягру — 135 победных шайб. На счету Овечкина 874 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, ему осталось еще 20 до повторения рекорда лиги, который принадлежит Уэйну Гретцки.
«У нас очень открытая лига, гостеприимная. Насколько нам известно, он играет за “Вашингтон Кэпиталс”. Он не играет за Россию. И тот факт, что он может приблизиться к рекорду, побить рекорд, что никто не считал возможным, многое говорит о нем и “Кэпиталс”. Вот в чем суть.», — приводит Sportsnet слова комиссара, отвечавшего на вопрос о достижениях Овечкина во время того, как национальные сборные России отстранены от международных соревнований.
«Мы воодушевлены погоней Овечкина. Когда останется четыре или пять игр до рекорда, Великий и я, вероятно, начнем следовать за ним. Освещение погони будет увеличиваться по мере того, как он будет все ближе и ближе. Я думаю, что это большое событие для спорта, не только для хоккея или НХЛ», — добавил Беттмэн.
«Вашингтон» набрал 65 очков в 45 матчах и занимает первое место в Восточной конференции.