Дубль Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс»

«Каролина» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков. «Рейнджерс» располагаются на 12-м месте в этой же конференции. В следующем матче «Каролина» на домашней арене примет «Чикаго» 31 января, «Рейнджерс» 1 февраля на выезде сыграют с «Бостоном».