Дубль Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс»

Матч прошел в Нью-Йорке и завершился победой гостей. В составе «Каролины» две шайбы забросил Андрей Свечников (1-я, 40-я минуты), по одному разу отличились Себастьян Ахо (42) и Сет Джарвис (43).
Свечников также отметился результативной передачей и был признан первой звездой матча.
В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ российский нападающий набрал 37 очков, на счету Свечникова 17 голов и 20 голевых передач в 51 матче.
«Каролина» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков. «Рейнджерс» располагаются на 12-м месте в этой же конференции. В следующем матче «Каролина» на домашней арене примет «Чикаго» 31 января, «Рейнджерс» 1 февраля на выезде сыграют с «Бостоном».
В другом матче дня «Тампа» на своем льду уступила «Чикаго» со счетом 1:4, российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился результативной передачей. На счету Кучерова 74 очка (23+51) в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ.