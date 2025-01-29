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Дубль Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс»

«Каролина» одержала победу над «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч прошел в Нью-Йорке и завершился победой гостей. В составе «Каролины» две шайбы забросил Андрей Свечников (1-я, 40-я минуты), по одному разу отличились Себастьян Ахо (42) и Сет Джарвис (43).

Свечников также отметился результативной передачей и был признан первой звездой матча.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ российский нападающий набрал 37 очков, на счету Свечникова 17 голов и 20 голевых передач в 51 матче.

«Каролина» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 66 очков. «Рейнджерс» располагаются на 12-м месте в этой же конференции. В следующем матче «Каролина» на домашней арене примет «Чикаго» 31 января, «Рейнджерс» 1 февраля на выезде сыграют с «Бостоном».

В другом матче дня «Тампа» на своем льду уступила «Чикаго» со счетом 1:4, российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился результативной передачей. На счету Кучерова 74 очка (23+51) в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Рейнджерс
0:4
0:1, 0:1, 0:2
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
29.01.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17629 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Род Бриндамор
Вратари
Игорь Шестеркин
Фредерик Андерсен
1-й период
00:56
Андрей Свечников
(Тэйлор Холл, Йеспери Котканиеми)
06:02
Сэм Кэррик
06:02
Райли Стиллман
07:58
Джордан Мартинук
15:11
Алексис Лафренье
2-й период
29:42
Сет Джарвис
37:19
Райан Линдгрен
39:29
Андрей Свечников
(Микко Рантанен, Джексон Блэйк)
3-й период
41:04
Себастьян Ахо
(Андрей Свечников)
42:30
Сет Джарвис
(Джордан Мартинук)
48:09
Себастьян Ахо
Лучшие игроки матча
Статистика
9
Штрафное время
11
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Каролина
Рейнджерс
НХЛ: таблица и календарь