«Меня неправильно поняли». Малкин о возвращении в Россию

«Это было интервью на английском языке. Возможно, неправильно поняли мою мысль при переводе. Для меня “Магнитка” всегда будет крайне важным клубом в карьере. Меня там научили играть в хоккей, дали дорогу в жизнь. Это бесценно.



Мысль моя заключалась в том, что у меня контракт с “Питтсбургом” до 2026 года. Я хочу доиграть его до конца. Тогда мне будет 40 лет. И на данный момент, прямо сейчас я чувствую, что в таком возрасте ехать в Магнитогорск… Может получиться так, что я буду занимать чье‑то место. Я не хочу доигрывать, просто катаясь по льду и отбывая номер, напоминая лишь тень Малкина. Но если у меня в 2026 году будут силы и желание и я почувствую, что еще в хоккее что‑то могу, то обязательно рассмотрю возможность возвращения в “Магнитку”.



Если судить сейчас, в феврале 2025 года, то я не могу говорить прямо, что приеду в “Металлург”. Это чисто мои ощущения на сегодняшний день. Я пока не ощущаю гигантский прилив сил, что через год приеду в Магнитогорск и буду зажигать. Эти ощущения могут меняться, вы же понимаете. Никто не знает, как жизнь поменяется через год. Но пока так.



Люди напрасно на этом спекулируют. Я не говорил это прямым текстом. Мысль была в том, что в “Питтсбурге” я провел всю свою энхаэловскую карьеру. И красиво было бы ее закончить в “Питтсбурге”. Понятно при этом, что прощальный матч я хотел бы провести в Магнитогорске. Это как минимум. “Металлург” для меня — родная команда. И я даже не хочу рассуждать, какой клуб в моей жизни важнее — “Питтсбург” или “Магнитка”. Они оба бесценны. И я никому не отдаю приоритет, — сказал Малкин.