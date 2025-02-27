«Колорадо» обыграл «Нью‑Джерси» в первом матче Ничушкина за 2 месяца

Встреча в Денвере завершилась со счетом 5:1 (1:0, 0:0, 4:1). В составе победителей Натан МакКиннон оформил дубль, по одной шайбе забросили Арттури Лехконен, Кейси Миттельштад и Логан О’Коннор. У гостей отличился Джек Хьюз.
Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин, который восстановился после травмы нижней части тела, провел первый матч за два месяца. Нападающий провел на площадке 17 минут 46 секунд и не отметился результативными действиями. Форвард не играл с 31 декабря.
Ничушкин в текущем сезоне набрал 17 очков (11 шайб + 6 передач) в 22 матчах. Напомним, Ничушкин начал сезон в «Колорадо» после того как вышел из-под наблюдения в программе помощи игрокам НХЛ. Ранее Ничушкин уже попадал в программу помощи. После прохождения курса он возвращался в состав команды, но вскоре вновь сталкивался с проблемой, из-за которой попадал в Программу. Попадание в программу помощи игрокам НХЛ не сохраняет за хоккеистом его зарплату, он также не может тренироваться вместе с командой.
«Эвеланш» с 70 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Девилз» (70 очков) идут шестыми на Востоке.
В другом матче дня передача защитника Владислава Гаврикова не спасла «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Ванкувером» — 2:3. До середины третьего периода канадцы вели со счетом 2:0 — голами отметились Нильс Хегландер и Конор Гарланд. «Королям» удалось сравнять счет — отличились Адриан Кемпе и Уоррен Фегеле. Победный гол в овертайме забил Гарланд, оформивший дубль. «Ванкувер» благодаря этой победе поднялся на 8-е место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» — шестой.
«Ванкувер» благодаря этой победе поднялся на 8-е место в Западной конференции, «Лос-Анджелес» — шестой. В следующем матче «Ванкувер» сыграет в гостях против «Анахайма», а «Лос-Анджелес» отправится в гости к «Далласу».