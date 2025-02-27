«Колорадо» обыграл «Нью‑Джерси» в первом матче Ничушкина за 2 месяца

Ничушкин в текущем сезоне набрал 17 очков (11 шайб + 6 передач) в 22 матчах. Напомним, Ничушкин начал сезон в «Колорадо» после того как вышел из-под наблюдения в программе помощи игрокам НХЛ. Ранее Ничушкин уже попадал в программу помощи. После прохождения курса он возвращался в состав команды, но вскоре вновь сталкивался с проблемой, из-за которой попадал в Программу. Попадание в программу помощи игрокам НХЛ не сохраняет за хоккеистом его зарплату, он также не может тренироваться вместе с командой.