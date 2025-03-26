Кучеров набрал 100 очков за сезон в НХЛ и побил рекорд Овечкина

У хозяев дубль оформил Энтони Сирелли (13', 16'), еще по одной шайбе забросил Райан Макдона (14'), Брейден Пойнт (16'), Никита Кучеров (36') и Брэндон Хагель (40'). У гостей единственный результативный бросок на счету Брайана Раста (55').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил 31-ю шайбу в этом сезоне, добавив к ним две результативные передачи. Он первым из россиян преодолел отметку в 100 набранных очков за сезон, добравшись до этого рубежа в пятый раз за карьеру. Таким образом, Кучеров установил новый рекорд для российских игроков в НХЛ, побив рекорд капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.
Всего на счету Кучерова после 67 сыгранных матчей 101 (31+70) набранных очков. Он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сезона, сравнявшись с нападающим «Эдмонтона» Леоном Драйзатлем. Возглавляет бомбардирскую гонку капитан «Колорадо» Натан Маккиннон (107).
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 15 из 16 бросков по своим воротам и одержал 34-ю победу в этом сезоне.
«Тампа» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 28 марта, «молнии» дома сыграют с «Ютой».