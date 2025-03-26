Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кучеров набрал 100 очков за сезон в НХЛ и побил рекорд Овечкина

«Тампа-Бэй» дома разгромила «Питтсбург» (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев дубль оформил Энтони Сирелли (13', 16'), еще по одной шайбе забросил Райан Макдона (14'), Брейден Пойнт (16'), Никита Кучеров (36') и Брэндон Хагель (40'). У гостей единственный результативный бросок на счету Брайана Раста (55').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил 31-ю шайбу в этом сезоне, добавив к ним две результативные передачи. Он первым из россиян преодолел отметку в 100 набранных очков за сезон, добравшись до этого рубежа в пятый раз за карьеру. Таким образом, Кучеров установил новый рекорд для российских игроков в НХЛ, побив рекорд капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Всего на счету Кучерова после 67 сыгранных матчей 101 (31+70) набранных очков. Он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сезона, сравнявшись с нападающим «Эдмонтона» Леоном Драйзатлем. Возглавляет бомбардирскую гонку капитан «Колорадо» Натан Маккиннон (107).

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 15 из 16 бросков по своим воротам и одержал 34-ю победу в этом сезоне.

«Тампа» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 28 марта, «молнии» дома сыграют с «Ютой».

Тампа-Бэй
6:1
4:0, 2:0, 0:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
26.03.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Майк Салливан
Вратари
Андрей Василевский
Тристан Джерри
(Алекс Неделькович)
1-й период
07:02
Рикард Ракелль
12:13
Энтони Чирелли
(Райан Макдона, Ник Пол)
13:30
Райан Макдона
(Никита Кучеров, Эрик Чернак)
15:12
Энтони Чирелли
(Янис Мозер, Брэндон Хагель)
16:00
Брэйден Пойнт
(Джейк Гюнцель, Никита Кучеров)
2-й период
27:05
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
33:39
Райан Грэйвс
35:31
Никита Кучеров
(Даррен Раддиш, Оливер Бьоркстранд)
39:19
Брэндон Хагель
(Ник Пербикс, Эмиль Мартинсен Лиллеберг)
3-й период
43:53
Боконджи Имама
43:53
Боконджи Имама
43:53
Боконджи Имама
44:48
Никита Кучеров
54:15
Брайан Раст
(Сидни Кросби, Мэтт Грызлик)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
18
4
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит