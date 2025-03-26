Кучеров сломал несколько зубов в матче с «Питтсбургом»: видео

В этом матче Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Он первым из россиян преодолел отметку в 100 набранных очков за сезон, добравшись до этого рубежа в пятый раз за карьеру. Таким образом, Кучеров установил новый рекорд для российских игроков в НХЛ, побив рекорд капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.