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Кучеров сломал несколько зубов в матче с «Питтсбургом»: видео

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров сломал несколько зубов во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (6:1).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

В конце второго периода 31-летний россиянин столкнулся с вратарем «Питтсбурга» Алексом Недельковичем и ударился лицом о его шлем. В результате контакта Кучеров сломал несколько зубов и во время перерыва даже пытался найти их потерянные части в воротах соперника.

Кучеров вернулся на лед в третьем периоде и продолжил игру. Позднее в трансляцию встречи попал кадр с улыбкой россиянина, на котором были заметны сколы на зубах.

В этом матче Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Он первым из россиян преодолел отметку в 100 набранных очков за сезон, добравшись до этого рубежа в пятый раз за карьеру. Таким образом, Кучеров установил новый рекорд для российских игроков в НХЛ, побив рекорд капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

Всего на счету Кучерова после 67 сыгранных матчей 101 (31+70) набранных очков. Он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сезона, сравнявшись с нападающим «Эдмонтона» Леоном Дразайтлем. Возглавляет бомбардирскую гонку капитан «Колорадо» Натан Маккиннон (107).

«Тампа» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 28 марта, «молнии» дома сыграют с «Ютой».

Тампа-Бэй
6:1
4:0, 2:0, 0:1
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 25
26.03.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Майк Салливан
Вратари
Андрей Василевский
Тристан Джерри
(Алекс Неделькович)
1-й период
07:02
Рикард Ракелль
12:13
Энтони Чирелли
(Райан Макдона, Ник Пол)
13:30
Райан Макдона
(Никита Кучеров, Эрик Чернак)
15:12
Энтони Чирелли
(Янис Мозер, Брэндон Хагель)
16:00
Брэйден Пойнт
(Джейк Гюнцель, Никита Кучеров)
2-й период
27:05
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
33:39
Райан Грэйвс
35:31
Никита Кучеров
(Даррен Раддиш, Оливер Бьоркстранд)
39:19
Брэндон Хагель
(Ник Пербикс, Эмиль Мартинсен Лиллеберг)
3-й период
43:53
Боконджи Имама
43:53
Боконджи Имама
43:53
Боконджи Имама
44:48
Никита Кучеров
54:15
Брайан Раст
(Сидни Кросби, Мэтт Грызлик)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
18
4
Игра в большинстве
1
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит