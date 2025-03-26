Кучеров сломал несколько зубов в матче с «Питтсбургом»: видео

В конце второго периода 31-летний россиянин столкнулся с вратарем «Питтсбурга» Алексом Недельковичем и ударился лицом о его шлем. В результате контакта Кучеров сломал несколько зубов и во время перерыва даже пытался найти их потерянные части в воротах соперника.
Кучеров вернулся на лед в третьем периоде и продолжил игру. Позднее в трансляцию встречи попал кадр с улыбкой россиянина, на котором были заметны сколы на зубах.
В этом матче Кучеров отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Он первым из россиян преодолел отметку в 100 набранных очков за сезон, добравшись до этого рубежа в пятый раз за карьеру. Таким образом, Кучеров установил новый рекорд для российских игроков в НХЛ, побив рекорд капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.
Всего на счету Кучерова после 67 сыгранных матчей 101 (31+70) набранных очков. Он вышел на второе место в списке лучших бомбардиров сезона, сравнявшись с нападающим «Эдмонтона» Леоном Дразайтлем. Возглавляет бомбардирскую гонку капитан «Колорадо» Натан Маккиннон (107).
«Тампа» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 28 марта, «молнии» дома сыграют с «Ютой».