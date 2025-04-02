Кучеров вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков по своим воротам, одержал 36-ю победу в этом сезоне и вышел на второе место в лиге по этому показателю, опередив вратаря «Даллас» Джейка Оттинджера (35). Лидирует по числу побед голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк (43).