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Кучеров вернул лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

«Тампа-Бэй» на выезде обыграла «Айлендерс» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей отличились Оливер Бьеркстранд (9'), Джейк Гюнцель (29'), Виктор Хедман (31') и Ник Пол (57'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Бо Хорвата (11').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами и был признан второй звездой встречи. 31-летний россиянин продлил свою результативную серию до девяти матчей. Всего на счету Кучерова после 70 сыгранных матчей 111 (33+78) набранных очков.

Благодаря этому результату Кучеров вышел на первое место в списке лучших бомбардиров НХЛ, опередив нападающего «Колорадо» Натана Маккиннона. На счету 29-летнего канадца после 75 сыгранных матчей 110 (30+80) набранных очков.

Кучеров является действующим обладателем «Арт Росс Трофи» — награды, которая вручается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ. В прошлом сезоне в 81 матче он набрал рекордные для себя 144 (44+100) очка.

В случае победы в бомбардирской гонке Кучеров станет первым россиянином в истории НХЛ, кому удалось выиграть «Арт Росс Трофи» трижды. Ранее эту награду выигрывали только Александр Овечкин (2008) и Евгений Малкин (2009, 2012).

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков по своим воротам, одержал 36-ю победу в этом сезоне и вышел на второе место в лиге по этому показателю, опередив вратаря «Даллас» Джейка Оттинджера (35). Лидирует по числу побед голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк (43).

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 20 из 23 бросков.

«Тампа» одержала четвертую победу подряд и вышла на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 4 апреля, «молнии» на выезде сыграют с «Оттавой».

«Айлендерс» потерпели пятое поражение кряду и опустились на 12-е место на Востоке. В субботу, 5 апреля, «островитяне» дома сыграют с «Миннесотой».

Айлендерс
1:4
1:1, 0:2, 0:1
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
2.04.2025, 02:30 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 14827 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Джон Купер
Вратари
Илья Сорокин
(Илья Сорокин)
Андрей Василевский
1-й период
04:16
Кайл Палмиери
04:16
Митчелл Чаффи
08:46
Оливер Бьоркстранд
(Даррен Раддиш, Брэйден Пойнт)
09:07
Кейси Сизикас
10:57
Бо Хорват
(Райан Пулок)
14:46
Брэндон Хагель
16:13
Максим Цыплаков
2-й период
23:26
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
25:13
Янис Мозер
28:09
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
30:41
Виктор Хедман
(Никита Кучеров, Джейк Гюнцель)
3-й период
40:00
Энтони Чирелли
40:24
Андерс Ли
43:59
Пьер Энгвалль
53:21
Кейси Сизикас
53:21
Янни Гурд
56:29
Ник Пол
(Энтони Чирелли, Эрик Чернак)
Лучшие игроки матча
Статистика
15
Штрафное время
15
4
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит