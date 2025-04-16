Американец из «Торонто» забросил 400 шайб в НХЛ быстрее Овечкина

Минувшей ночью 27‑летний американец отличился в выездной игре против «Баффало» (4:0), поразив пустые ворота соперника.
Для того чтобы достичь отметки в 400 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, Мэттьюсу потребовалось 628 матчей — на шесть меньше, чем капитану «Вашингтона» и лучшему снайперу в истории НХЛ Александру Овечкину (634).
Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, который забросил 400 шайб за 436 матчей. Также быстрее Мэттьюса эту отметку покорили Майк Босси (506), Марио Лемье (508), Бретт Халл (520) и Яри Курри (608).
Стоит отметить, что Мэттьюс вряд ли сможет претендовать на снайперский рекорд Овечкина из-за своей травматичности. Мэттьюс проводит девятый сезон в НХЛ и за это время пропустил из-за травм 69 матчей. Для сравнения, Овечкин за тот же период в лиге пропустил всего 25 игр.
В этом сезоне Мэттьюс провел 66 матчей и набрал 77 (32+45) очков.
«Торонто» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 18 апреля, в заключительном матче регулярного чемпионата «кленовые листья» дома сыграют с «Детройтом».
Линди Рафф
Крэйг Беруби
Укко-Пекка Луукконен
(Укко-Пекка Луукконен)
Энтони Столарц
15:57
Николас Робертсон
17:32
Джек Куинн
22:23
Джек Куинн
34:15
Стивен Лоренц
(Скотт Лотон, Калле Ярнкрок)
43:49
Вильям Нюландер
55:39
Митчелл Марнер
(Остон Мэттьюс, Мэттью Найз)
58:08
Остон Мэттьюс
58:43
Николас Робертсон
(Понтус Хольмберг, Бобби Макманн)
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит