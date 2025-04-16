Американец из «Торонто» забросил 400 шайб в НХЛ быстрее Овечкина

Стоит отметить, что Мэттьюс вряд ли сможет претендовать на снайперский рекорд Овечкина из-за своей травматичности. Мэттьюс проводит девятый сезон в НХЛ и за это время пропустил из-за травм 69 матчей. Для сравнения, Овечкин за тот же период в лиге пропустил всего 25 игр.