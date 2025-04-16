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Американец из «Торонто» забросил 400 шайб в НХЛ быстрее Овечкина

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс забросил 400‑ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Минувшей ночью 27‑летний американец отличился в выездной игре против «Баффало» (4:0), поразив пустые ворота соперника.

Для того чтобы достичь отметки в 400 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, Мэттьюсу потребовалось 628 матчей — на шесть меньше, чем капитану «Вашингтона» и лучшему снайперу в истории НХЛ Александру Овечкину (634).

Рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки, который забросил 400 шайб за 436 матчей. Также быстрее Мэттьюса эту отметку покорили Майк Босси (506), Марио Лемье (508), Бретт Халл (520) и Яри Курри (608).

Стоит отметить, что Мэттьюс вряд ли сможет претендовать на снайперский рекорд Овечкина из-за своей травматичности. Мэттьюс проводит девятый сезон в НХЛ и за это время пропустил из-за травм 69 матчей. Для сравнения, Овечкин за тот же период в лиге пропустил всего 25 игр.

В этом сезоне Мэттьюс провел 66 матчей и набрал 77 (32+45) очков.

«Торонто» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 18 апреля, в заключительном матче регулярного чемпионата «кленовые листья» дома сыграют с «Детройтом».

Баффало
0:4
0:0, 0:1, 0:3
Торонто
Хоккей, НХЛ, Неделя 28
16.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 17160 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Крэйг Беруби
Вратари
Укко-Пекка Луукконен
(Укко-Пекка Луукконен)
Энтони Столарц
1-й период
15:57
Николас Робертсон
17:32
Джек Куинн
2-й период
22:23
Джек Куинн
34:15
Стивен Лоренц
(Скотт Лотон, Калле Ярнкрок)
3-й период
43:49
Вильям Нюландер
55:39
Митчелл Марнер
(Остон Мэттьюс, Мэттью Найз)
58:08
Остон Мэттьюс
58:43
Николас Робертсон
(Понтус Хольмберг, Бобби Макманн)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит