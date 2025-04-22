Овечкин обошел Малкина по голам в большинстве в плей-офф НХЛ

Овечкин открыл счет в матче в концовке первого периода, забросив 29-ю шайбу в большинстве в матчах плей-офф НХЛ. По этому показателю он обошел нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина и вышел на чистое первое место среди россиян.
По голам в большинстве в плей-офф среди всех игроков в истории НХЛ Овечкин вышел на седьмое место, сравнявшись с Марио Лемье. Лидером по этому показателю является американец Бретт Халл (38).
Самые результативные игроки в Кубке Стэнли в большинстве:
- Бретт Халл — 38
- Уэйн Гретцки — 35
- Майк Босси — 35
- Дино Сиссарелли — 34
- Джо Павелски — 30
- Никлас Лидстрем — 30
- Александр Овечкин — 29
- Марио Лемье — 29
- Евгений Малкин — 28
- Дени Потвин — 28
«Вашингтон» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Второй матч пройдет в четверг, 24 апреля.
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
22.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Мартен Сан-Луи
Вратари
Логан Томпсон
Самуэль Монтембо
1-й период
10:26
Тэйлор Рэддиш
16:58
Эндрю Манджапане
16:58
Кайден Гуле
16:58
Алекс Ньюхук
18:34
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Том Уилсон)
19:13
Тэйлор Рэддиш
19:13
Юрай Слафковски
2-й период
32:09
Энтони Бовилье
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
36:18
Патрик Лайне
3-й период
50:03
Пьер-Люк Дюбуа
50:32
Коул Кофилд
(Патрик Лайне, Лэйн Хатсон)
55:45
Ник Сузуки
(Александр Каррье, Лэйн Хатсон)
Овертайм
62:26
Александр Овечкин
(Энтони Бовилье)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
8
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит