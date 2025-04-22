Овечкин обошел Малкина по голам в большинстве в плей-офф НХЛ

Овечкин открыл счет в матче в концовке первого периода, забросив 29-ю шайбу в большинстве в матчах плей-офф НХЛ. По этому показателю он обошел нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина и вышел на чистое первое место среди россиян.