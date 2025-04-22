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Овечкин обошел Малкина по голам в большинстве в плей-офф НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал лидером среди россиян по голам в большинстве в плей-офф НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Овечкин открыл счет в матче в концовке первого периода, забросив 29-ю шайбу в большинстве в матчах плей-офф НХЛ. По этому показателю он обошел нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина и вышел на чистое первое место среди россиян.

По голам в большинстве в плей-офф среди всех игроков в истории НХЛ Овечкин вышел на седьмое место, сравнявшись с Марио Лемье. Лидером по этому показателю является американец Бретт Халл (38).

Самые результативные игроки в Кубке Стэнли в большинстве:

  1. Бретт Халл — 38
  2. Уэйн Гретцки — 35
  3. Майк Босси — 35
  4. Дино Сиссарелли — 34
  5. Джо Павелски — 30
  6. Никлас Лидстрем — 30
  7. Александр Овечкин — 29
  8. Марио Лемье — 29
  9. Евгений Малкин — 28
  10. Дени Потвин — 28

«Вашингтон» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Второй матч пройдет в четверг, 24 апреля.

Вашингтон
3:2
1:0, 1:0, 0:2
ОТ
Монреаль
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
22.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Мартен Сан-Луи
Вратари
Логан Томпсон
Самуэль Монтембо
1-й период
10:26
Тэйлор Рэддиш
16:58
Эндрю Манджапане
16:58
Кайден Гуле
16:58
Алекс Ньюхук
18:34
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Том Уилсон)
19:13
Тэйлор Рэддиш
19:13
Юрай Слафковски
2-й период
32:09
Энтони Бовилье
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
36:18
Патрик Лайне
3-й период
50:03
Пьер-Люк Дюбуа
50:32
Коул Кофилд
(Патрик Лайне, Лэйн Хатсон)
55:45
Ник Сузуки
(Александр Каррье, Лэйн Хатсон)
Овертайм
62:26
Александр Овечкин
(Энтони Бовилье)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
8
2
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит