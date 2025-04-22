Фетисов назвал Овечкина героем Вашингтона на все времена

«Я думаю, что Саша Овечкин теперь стал героем Вашингтона на все времена. Потому что там умеют ценить, уважать и помнить тех людей, которые приносили и приносят ему радость. Я бы сказал, что он является героем, прежде всего, этого города, а уже потом — клуба “Вашингтон Кэпиталз”. Так что Александр Овечкин в Вашингтоне теперь навсегда», — цитирует Фетисова РИА Новости.
В ночь на 22 апреля «Вашингтон» обыграл дома «Монреаль» (3:2 ОТ) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Овечкин отметился двумя шайбами, голевой передачей, а также семью силовыми приемами.
39-летний россиянин 6 апреля обновил рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги. На его счету 897 шайб, предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894).
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер провозгласила 11 апреля 2025 года «Днем Александра Овечкина» в честь капитана клуба НХЛ. В тексте прокламации отмечается, что россиянин добился больших успехов в НХЛ, завоевал множество личных трофеев и привел команду к победе в Кубке Стэнли. Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» на протяжении всей своей карьеры в НХЛ — с 2005 года.
Вячеслав Фетисов на протяжении 15 лет играл за ЦСКА (1974−1989), завоевав с красно-синими множество титулов чемпиона СССР. Номер 2, под которым играл защитник, выведен из обращения в ЦСКА. В 1980-е годы Фетисов играл в легендарной пятерке Ларионова в ЦСКА и сборной СССР вместе с Игорем Ларионовым, Сергеем Макаровым, Владимиром Крутовым и Алексеем Касатоновым.
В 1989 году Вячеслав Фетисов уехал в США. До 1994 года играл за «Нью-Джерси Дэвилз», а с 1994 по 1998 год — за «Детройт Ред Уингз». В чемпионатах НХЛ он провел 546 матчей, забил 36 шайб и сделал 192 голевые передачи. С «Детройтом» он дважды выиграл Кубок Стэнли как игрок, а в 2000 году уже после завершения карьеры хоккеиста выиграл еще раз — в качестве помощника главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз». В составе сборной СССР Фетисов стал двукратным олимпийским чемпионом и семикратным чемпионом мира. Он был включен в Зал славы ИИХФ и в Зал хоккейной славы в Торонто.