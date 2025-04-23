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Передача Орлова помогла «Каролине» обыграть «Нью-Джерси»

«Каролина» дома обыграла «Нью-Джерси» (3:1) во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Шейн Гостисбер (23'), Джордан Мартинук (26') и Сет Джарвис (60'). У гостей единственный результативный бросок нанес Йеспер Братт (4').

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поучаствовал в победной шайбе своей команды и отметился результативной передачей в меньшинстве. 33-летний россиянин провел на льду 19 минут 15 секунд, нанес один бросок в створ, заблокировал один бросок по своим воротам и совершил три силовых приема.

«Каролина» увеличила своё преимущество в серии до четырёх побед — 2:0. Третий матч пройдет в Ньюарке в субботу, 26 апреля.

В другом матче игрового дня «Торонто» дома обыграл «Оттаву» (3:2 ОТ) и вышел вперед в серии — 2−0.

Каролина
3:1
0:1, 2:0, 1:0
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
23.04.2025, 01:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18910 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Шелдон Киф
Вратари
Фредерик Андерсен
(Фредерик Андерсен)
Якоб Маркстрем
(Якоб Маркстрем)
1-й период
03:51
Йеспер Братт
(Эрик Хаула, Дуги Хэмилтон)
08:53
Ондржей Палат
13:09
Пол Коттер
2-й период
22:57
Шейн Гостисбеер
(Джексон Блэйк, Себастьян Ахо)
25:41
Себастьян Ахо
25:54
Джордан Мартинук
(Дмитрий Орлов)
27:03
Джален Чатфилд
27:03
Тимо Майер
33:14
Джексон Блэйк
3-й период
45:55
Джордан Стаал
49:13
Шимон Немец
59:23
Сет Джарвис
(Джордан Мартинук)
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
8
3
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит