Передача Орлова помогла «Каролине» обыграть «Нью-Джерси»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поучаствовал в победной шайбе своей команды и отметился результативной передачей в меньшинстве. 33-летний россиянин провел на льду 19 минут 15 секунд, нанес один бросок в створ, заблокировал один бросок по своим воротам и совершил три силовых приема.