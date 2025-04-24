«Вашингтон» вновь обыграл «Монреаль». Овечкин не забил

У хозяев дубль оформил Коннор Макмайкл (24', 60'), еще одну шайбу забросил Дилан Строум (25). У гостей единственный результативный бросок на счету Кристиана Дворака (22').
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел отличиться результативными действиями. 39-летний россиянин провел на льду 14 минут 23 секунды, нанес два броска в створ ворот, сделал шесть силовых приемов и закончил матч с отрицательным коэффициентом полезности — «-1».
В первом матче серии Овечкин отметился дублем и результативной передачей.
«Вашингтон» увеличил свое преимущество в серии до четырех побед до 2−0. Третий матч серии пройдет в Монреале в субботу, 26 апреля.
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
24.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Мартен Сан-Луи
Вратари
Логан Томпсон
Самуэль Монтембо
(Самуэль Монтембо)
1-й период
08:14
Том Уилсон
08:14
Джош Андерсон
08:14
Джош Андерсон
2-й период
21:16
Кристиан Дворак
(Джош Андерсон, Брендан Галлахер)
23:47
Коннор Макмайкл
(Тэйлор Рэддиш)
24:47
Дилан Строум
(Энтони Бовилье, Райан Леонард)
25:08
Мэтт Рой
37:41
Ник Дауд
3-й период
59:58
Коннор Макмайкл
(Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон)
Овертайм
60:00
Брендон Духайм
60:00
Джош Андерсон
Лучшие игроки матча
Статистика
8
Штрафное время
6
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит