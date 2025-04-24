«Вашингтон» вновь обыграл «Монреаль». Овечкин не забил

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел отличиться результативными действиями. 39-летний россиянин провел на льду 14 минут 23 секунды, нанес два броска в створ ворот, сделал шесть силовых приемов и закончил матч с отрицательным коэффициентом полезности — «-1».