Карточка Овечкина 2005 года с автографом продана за рекордную сумму

Карточка с автографом хоккеиста была продана на аукционе Sotheby's за $381 тысячу. Эта сумма является рекордной среди всех продаж карточек Александра Овечкина.
Ранее самая дорогая карточка Овечкина была продана за $182,4 тысячи.
Напомним, 39-летний россиянин 6 апреля обновил рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах лиги. На его счету 897 шайб, предыдущее достижение принадлежало канадцу Уэйну Гретцки (894).
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер провозгласила 11 апреля 2025 года «Днем Александра Овечкина» в честь капитана клуба НХЛ. В тексте прокламации отмечается, что россиянин добился больших успехов в НХЛ, завоевал множество личных трофеев и привел команду к победе в Кубке Стэнли. Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» на протяжении всей своей карьеры в НХЛ — с 2005 года.
Минувшей ночью «Вашингтон» одержал победу над «Монреалем» во втором матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции. Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Коннор Макмайкл (24-я и 60-я минуты) и Дилан Строум (25). У «Монреаля» отличился Кристиан Дворак (22).
Третий матч противостояния пройдет в Монреале в ночь на 26 апреля по московскому времени.