Карточка Овечкина 2005 года с автографом продана за рекордную сумму

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер провозгласила 11 апреля 2025 года «Днем Александра Овечкина» в честь капитана клуба НХЛ. В тексте прокламации отмечается, что россиянин добился больших успехов в НХЛ, завоевал множество личных трофеев и привел команду к победе в Кубке Стэнли. Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» на протяжении всей своей карьеры в НХЛ — с 2005 года.