«Колорадо» проиграл «Далласу», несмотря на шайбу Ничушкина

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил первую шайбу в текущем розыгрыше плей-офф и 24-ю — в матчах Кубка Стэнли. По этому показателю он вышел на 14-е место в истории НХЛ среди россиян, сравнявшись с Сергеем Зубовым.