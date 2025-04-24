«Колорадо» проиграл «Далласу», несмотря на шайбу Ничушкина

В основное время заброшенными шайбами отметились Валерий Ничушкин (9') и Джейми Бенн (50'). Победу «Далласу» на шестой минуте овертайма принес точный бросок Тайлера Сегина.
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил первую шайбу в текущем розыгрыше плей-офф и 24-ю — в матчах Кубка Стэнли. По этому показателю он вышел на 14-е место в истории НХЛ среди россиян, сравнявшись с Сергеем Зубовым.
30-летний россиянин провел на льду 19 минут 48 секунд, нанес три броска в створ ворот, совершил один силовой прием и закончил матч с положительным коэффициентом полезности — «+1».
«Даллас» повел в серии до четырех побед — 2−1. Четвертый матч серии пройдет в воскресенье, 27 апреля.
Джаред Беднар
Питер Дебур
Маккензи Блэквуд
Джейк Эттингер
06:28
Райан Линдгрен
06:45
Микко Рантанен
08:09
Валерий Ничушкин
(Самуэль Жирар, Сэм Малински)
17:43
Колин Блэкуэлл
21:49
Командный штраф
46:48
Арттури Лехконен
49:08
Нэйтан Маккиннон
49:18
Джейми Бенн
(Томас Харли, Микаэль Гранлунд)
50:11
Мэтт Дюшен
59:20
Мэйсон Марчмент
59:20
Мэйсон Марчмент
65:31
Тайлер Сегин
(Мэйсон Марчмент, Микко Рантанен)
6
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит