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«Колорадо» проиграл «Далласу», несмотря на шайбу Ничушкина

«Даллас» на выезде обыграл «Колорадо» (2:1 ОТ) в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В основное время заброшенными шайбами отметились Валерий Ничушкин (9') и Джейми Бенн (50'). Победу «Далласу» на шестой минуте овертайма принес точный бросок Тайлера Сегина.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил первую шайбу в текущем розыгрыше плей-офф и 24-ю — в матчах Кубка Стэнли. По этому показателю он вышел на 14-е место в истории НХЛ среди россиян, сравнявшись с Сергеем Зубовым.

30-летний россиянин провел на льду 19 минут 48 секунд, нанес три броска в створ ворот, совершил один силовой прием и закончил матч с положительным коэффициентом полезности — «+1».

«Даллас» повел в серии до четырех побед — 2−1. Четвертый матч серии пройдет в воскресенье, 27 апреля.

Колорадо
1:2
1:0, 0:0, 0:1
ОТ
Даллас
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
24.04.2025, 04:30 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18109 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Питер Дебур
Вратари
Маккензи Блэквуд
Джейк Эттингер
1-й период
06:28
Райан Линдгрен
06:45
Микко Рантанен
08:09
Валерий Ничушкин
(Самуэль Жирар, Сэм Малински)
17:43
Колин Блэкуэлл
2-й период
21:49
Командный штраф
3-й период
46:48
Арттури Лехконен
49:08
Нэйтан Маккиннон
49:18
Джейми Бенн
(Томас Харли, Микаэль Гранлунд)
50:11
Мэтт Дюшен
59:20
Мэйсон Марчмент
59:20
Мэйсон Марчмент
Овертайм
65:31
Тайлер Сегин
(Мэйсон Марчмент, Микко Рантанен)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит