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Гол Кузьменко помог «Лос-Анджелесу» вновь обыграть «Эдмонтон»

«Лос-Анджелес» дома обыграл «Эдмонтон» (6:2) во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев дубль оформил Адриан Кемпе (47', 52'), еще по одной шайбе забросили Брандт Кларк (9'), Куинтон Байфилд (25'), Андрей Кузьменко (31') и Анже Копитар (50'). У гостей отличились Леон Драйзайтль (34') и Виктор Арвидссон (45').

Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко также отметился результативной передачей и был признан третьей звездой матча. В первых двух матчах серии на его счету 5 (2+3) очков. Кузьменко входит в тройку лучших бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли.



Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. В первых двух матчах серии на его счету 2 (0+2) очка.

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Для 23-летнего россиянина это первое набранное очко в карьере в матче плей-офф НХЛ.

«Лос-Анджелес» увеличил свое преимущество в серии до четырех побед до 2−0. Третий матч серии пройдет в Эдмонтоне в субботу, 26 апреля.

Лос-Анджелес
6:2
1:0, 2:1, 3:1
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
24.04.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 18145 зрителей
Главные тренеры
Джим Хиллер
Крис Ноблаух
Вратари
Дарси Кемпер
Стюарт Скиннер
(Кэлвин Пикар)
1-й период
06:55
Эвандер Кейн
08:44
Бренд Кларк
(Уоррен Фогеле, Филлип Дано)
09:50
Кевин Фиала
18:10
Куинтон Байфилд
2-й период
24:14
Куинтон Байфилд
(Владислав Гавриков, Уоррен Фогеле)
26:10
Маттиас Янмарк
27:13
Адриан Кемпе
29:48
Трент Фредерик
30:37
Андрей Кузьменко
(Адриан Кемпе, Анже Копитар)
33:54
Леон Драйзайтль
(Йон Клингберг)
3-й период
44:05
Виктор Арвидссон
(Бретт Кулак, Василий Подколзин)
46:46
Адриан Кемпе
(Анже Копитар)
47:33
Адам Хенрик
49:07
Анже Копитар
(Адриан Кемпе, Кевин Фиала)
51:09
Адриан Кемпе
(Андрей Кузьменко, Анже Копитар)
53:10
Маттиас Янмарк
54:24
Василий Подколзин
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
20
5
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит