Гол Кузьменко помог «Лос-Анджелесу» вновь обыграть «Эдмонтон»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко также отметился результативной передачей и был признан третьей звездой матча. В первых двух матчах серии на его счету 5 (2+3) очков. Кузьменко входит в тройку лучших бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли.