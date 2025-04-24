Гол Кузьменко помог «Лос-Анджелесу» вновь обыграть «Эдмонтон»

У хозяев дубль оформил Адриан Кемпе (47', 52'), еще по одной шайбе забросили Брандт Кларк (9'), Куинтон Байфилд (25'), Андрей Кузьменко (31') и Анже Копитар (50'). У гостей отличились Леон Драйзайтль (34') и Виктор Арвидссон (45').
Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко также отметился результативной передачей и был признан третьей звездой матча. В первых двух матчах серии на его счету 5 (2+3) очков. Кузьменко входит в тройку лучших бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. В первых двух матчах серии на его счету 2 (0+2) очка.
Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Для 23-летнего россиянина это первое набранное очко в карьере в матче плей-офф НХЛ.
«Лос-Анджелес» увеличил свое преимущество в серии до четырех побед до 2−0. Третий матч серии пройдет в Эдмонтоне в субботу, 26 апреля.
Джим Хиллер
Крис Ноблаух
Дарси Кемпер
Стюарт Скиннер
(Кэлвин Пикар)
06:55
Эвандер Кейн
08:44
Бренд Кларк
(Уоррен Фогеле, Филлип Дано)
09:50
Кевин Фиала
18:10
Куинтон Байфилд
24:14
Куинтон Байфилд
(Владислав Гавриков, Уоррен Фогеле)
26:10
Маттиас Янмарк
27:13
Адриан Кемпе
29:48
Трент Фредерик
30:37
Андрей Кузьменко
(Адриан Кемпе, Анже Копитар)
33:54
Леон Драйзайтль
(Йон Клингберг)
44:05
Виктор Арвидссон
(Бретт Кулак, Василий Подколзин)
46:46
Адриан Кемпе
(Анже Копитар)
47:33
Адам Хенрик
49:07
Анже Копитар
(Адриан Кемпе, Кевин Фиала)
51:09
Адриан Кемпе
(Андрей Кузьменко, Анже Копитар)
53:10
Маттиас Янмарк
54:24
Василий Подколзин
6
Штрафное время
20
5
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит