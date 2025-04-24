Капитан «Колорадо» вернулся после травмы в НХЛ спустя 1032 дня

«Многие, вероятно, думали, что я всё это время лгал, заявляя, что ещё буду играть в хоккей. Это просто даёт представление о том, как много времени прошло с того момента. Последние три года были трудными. Невероятно вернуться и почувствовать любовь фанатов. Я чувствовал себя довольно хорошо в физическом плане. Было здорово наконец-то вернуться на лёд, но есть игровые аспекты, которые ещё нужно улучшить. Это был особенный вечер, независимо от результата, и я с нетерпением жду следующий матч», — цитирует Ландескога пресс-служба клуба.