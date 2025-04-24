Капитан «Колорадо» вернулся после травмы в НХЛ спустя 1032 дня

Шведский форвард и капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског вернулся на лед Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после длительного перерыва, составившего 1032 дня. Он вышел на площадку в третьем матче первого раунда плей-офф против «Даллас Старз».
«Многие, вероятно, думали, что я всё это время лгал, заявляя, что ещё буду играть в хоккей. Это просто даёт представление о том, как много времени прошло с того момента. Последние три года были трудными. Невероятно вернуться и почувствовать любовь фанатов. Я чувствовал себя довольно хорошо в физическом плане. Было здорово наконец-то вернуться на лёд, но есть игровые аспекты, которые ещё нужно улучшить. Это был особенный вечер, независимо от результата, и я с нетерпением жду следующий матч», — цитирует Ландескога пресс-служба клуба.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Далласа». Швед очков в матче не набрал. В составе «Колорадо» единственную шайбу в игре забросил россиянин Валерий Ничушкин.
Последний раз Ландеског играл в НХЛ в июне 2022 года, когда его команда завоевала Кубок Стэнли. После этого из-за травмы колена он был вынужден пропустить почти три года.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, отсутствие 32-летнего хоккеиста стало четвертым по продолжительности перерывом среди игроков лиги, которые провели за карьеру более 700 матчей. Лидирует в этом рейтинге Джим Пеплински («Калгари Флэймз», 2000 дней), на втором месте — Марио Лемье (1341 день), на третьем — Уве Крупп (1036 дней). Замыкает пятерку Петер Форсберг (1018 дней).
Джаред Беднар
Питер Дебур
Маккензи Блэквуд
Джейк Эттингер
06:28
Райан Линдгрен
06:45
Микко Рантанен
08:09
Валерий Ничушкин
(Самуэль Жирар, Сэм Малински)
17:43
Колин Блэкуэлл
21:49
Командный штраф
46:48
Арттури Лехконен
49:08
Нэйтан Маккиннон
49:18
Джейми Бенн
(Томас Харли, Микаэль Гранлунд)
50:11
Мэтт Дюшен
59:20
Мэйсон Марчмент
59:20
Мэйсон Марчмент
65:31
Тайлер Сегин
(Мэйсон Марчмент, Микко Рантанен)
6
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит