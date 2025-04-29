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Дадонов и Любушкин помогли «Далласу» обыграть «Колорадо»

«Даллас» дома обыграл «Колорадо» (6:2) в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев дубль оформил Уайатт Джонстон (1', 37'), еще по одной шайбе забросили Томас Харли (20'), Микко Рантанен (22'), Мэйсон Марчмент (39') и Роопе Хинц (58'). У гостей отличились Арттури Лехконен (33') и Натан Маккиннон (35').

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 36-летнего россиянина после 5 матчей 2 (1+1) набранных очка.

Защитник «Далласа» Илья Любушкин поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Для 31-летнего россиянина это первое результативное действие в текущем розыгрыше плей-офф.

Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон забросил пятую шайбу в этом плей-офф и единолично возглавил бомбардирскую гонку, опередив Кирилла Капризова и Андрея Свечникова.

«Даллас» повел в серии до четырех побед — 3−2. Шестой матч серии пройдет в Денвере в пятницу, 2 мая.

Даллас
6:2
2:0, 3:2, 1:0
Колорадо
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
29.04.2025, 04:30 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Питер Дебур
Джаред Беднар
Вратари
Джейк Эттингер
Маккензи Блэквуд
(Скотт Уэджвуд, Скотт Уэджвуд)
1-й период
00:09
Уайатт Джонстон
(Евгений Дадонов, Коди Сиси)
09:23
Паркер Келли
11:24
Роопе Хинтц
19:15
Томас Харли
(Уайатт Джонстон)
2-й период
21:12
Микко Рантанен
(Илья Любушкин, Роопе Хинтц)
22:43
Евгений Дадонов
28:45
Чарли Койл
32:11
Арттури Лехконен
(Мартин Нечас, Нэйтан Маккиннон)
34:38
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас, Девон Тэйвз)
36:00
Сэм Малински
36:48
Уайатт Джонстон
(Микко Рантанен, Мэтт Дюшен)
38:32
Мэйсон Марчмент
(Тайлер Сегин, Алекс Петровик)
3-й период
45:27
Джош Мэнсон
49:39
Лиан Биксель
49:53
Эса Линделл
49:53
Арттури Лехконен
57:55
Роопе Хинтц
(Микко Рантанен)
58:58
Лиан Биксель
58:58
Сэм Стил
58:58
Лиан Биксель
58:58
Сэм Стил
58:58
Паркер Келли
58:58
Логан О`Коннор
58:58
Логан О`Коннор
58:58
Паркер Келли
Лучшие игроки матча
Статистика
32
Штрафное время
34
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит