Дадонов и Любушкин помогли «Далласу» обыграть «Колорадо»

У хозяев дубль оформил Уайатт Джонстон (1', 37'), еще по одной шайбе забросили Томас Харли (20'), Микко Рантанен (22'), Мэйсон Марчмент (39') и Роопе Хинц (58'). У гостей отличились Арттури Лехконен (33') и Натан Маккиннон (35').
Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 36-летнего россиянина после 5 матчей 2 (1+1) набранных очка.
Защитник «Далласа» Илья Любушкин поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Для 31-летнего россиянина это первое результативное действие в текущем розыгрыше плей-офф.
Капитан «Колорадо» Натан Маккиннон забросил пятую шайбу в этом плей-офф и единолично возглавил бомбардирскую гонку, опередив Кирилла Капризова и Андрея Свечникова.
«Даллас» повел в серии до четырех побед — 3−2. Шестой матч серии пройдет в Денвере в пятницу, 2 мая.
Питер Дебур
Джаред Беднар
Джейк Эттингер
Маккензи Блэквуд
(Скотт Уэджвуд, Скотт Уэджвуд)
00:09
Уайатт Джонстон
(Евгений Дадонов, Коди Сиси)
09:23
Паркер Келли
11:24
Роопе Хинтц
19:15
Томас Харли
(Уайатт Джонстон)
21:12
Микко Рантанен
(Илья Любушкин, Роопе Хинтц)
22:43
Евгений Дадонов
28:45
Чарли Койл
32:11
Арттури Лехконен
(Мартин Нечас, Нэйтан Маккиннон)
34:38
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас, Девон Тэйвз)
36:00
Сэм Малински
36:48
Уайатт Джонстон
(Микко Рантанен, Мэтт Дюшен)
38:32
Мэйсон Марчмент
(Тайлер Сегин, Алекс Петровик)
45:27
Джош Мэнсон
49:39
Лиан Биксель
49:53
Эса Линделл
49:53
Арттури Лехконен
57:55
Роопе Хинтц
(Микко Рантанен)
58:58
Лиан Биксель
58:58
Сэм Стил
58:58
Лиан Биксель
58:58
Сэм Стил
58:58
Паркер Келли
58:58
Логан О`Коннор
58:58
Логан О`Коннор
58:58
Паркер Келли
32
Штрафное время
34
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит