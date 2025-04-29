Дадонов и Любушкин помогли «Далласу» обыграть «Колорадо»

У хозяев дубль оформил Уайатт Джонстон (1', 37'), еще по одной шайбе забросили Томас Харли (20'), Микко Рантанен (22'), Мэйсон Марчмент (39') и Роопе Хинц (58'). У гостей отличились Арттури Лехконен (33') и Натан Маккиннон (35').