Фанаты «Каролины» забросали дом Свечникова кепками после хет-трика

Накануне 25-летний россиянин оформил хет-трик в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Джерси» (5:2). Свечников стал пятым хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось оформить два хет-трика в плей-офф за один клуб.
«Невероятно, просто невероятно. У меня очень хорошие соседи! Я видел кепки из окна, но пока не собирал их, так как до вашего звонка я ещё дремал», — сказал Свечников.
На фото, опубликованном изданием, можно насчитать порядка 20 кепок.
В текущем розыгрыше плей-офф Свечников провел 4 матча, в которых набрал 5 (4+1) очков.
«Каролина» укрепила свое лидерство в серии до четырех побед — 3−1. Пятый матч серии пройдет на домашнем льду «ураганов» в cреду, 30 апреля.