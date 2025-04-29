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Фанаты «Каролины» забросали дом Свечникова кепками после хет-трика

Болельщики «Каролины» забросали кепками газон перед домом нападающего Андрея Свечникова. Об этом сообщает NewsObserver.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Накануне 25-летний россиянин оформил хет-трик в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Джерси» (5:2). Свечников стал пятым хоккеистом в истории НХЛ, кому удалось оформить два хет-трика в плей-офф за один клуб.

«Невероятно, просто невероятно. У меня очень хорошие соседи! Я видел кепки из окна, но пока не собирал их, так как до вашего звонка я ещё дремал», — сказал Свечников.

На фото, опубликованном изданием, можно насчитать порядка 20 кепок.

В текущем розыгрыше плей-офф Свечников провел 4 матча, в которых набрал 5 (4+1) очков.

«Каролина» укрепила свое лидерство в серии до четырех побед — 3−1. Пятый матч серии пройдет на домашнем льду «ураганов» в cреду, 30 апреля.