В Кубке Стэнли забросили самую быструю за 18 лет шайбу

Последний раз столь быструю шайбу в плей-офф НХЛ, тоже на девятой секунде, в мае 2007 года забросил Дерек Рой, Это произошло во встрече «Баффало Сэйбрз» и «Оттавы Сенаторз». Джонстон и Рой вместе с еще двумя хоккеистами делят пятое место в списке авторов самых быстрых шайб в истории Кубка Стэнли. Рекорд принадлежит канадцу Дону Козаку, который, выступая за «Лос-Анджелес Кингз», забросил шайбу в ворота «Бостон Брюинз» на 6-й секунде матча плей-офф 17 апреля 1977 года.