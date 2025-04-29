В Кубке Стэнли забросили самую быструю за 18 лет шайбу

Уайатт Джонстон забросил одну из самых быстрых шайб в истории Кубка Стэнли. В пятом матче первого раунда плей-офф против «Колорадо Эвеланш» 21-летний канадец отличился уже на девятой секунде. Это новый клубный рекорд, а в истории НХЛ это восьмой результат. Рекорд принадлежит Дону Козаку («Лос-Анджелес Кингз»), который в апреле 1977 года отличился на шестой секунде.
Последний раз столь быструю шайбу в плей-офф НХЛ, тоже на девятой секунде, в мае 2007 года забросил Дерек Рой, Это произошло во встрече «Баффало Сэйбрз» и «Оттавы Сенаторз». Джонстон и Рой вместе с еще двумя хоккеистами делят пятое место в списке авторов самых быстрых шайб в истории Кубка Стэнли. Рекорд принадлежит канадцу Дону Козаку, который, выступая за «Лос-Анджелес Кингз», забросил шайбу в ворота «Бостон Брюинз» на 6-й секунде матча плей-офф 17 апреля 1977 года.
«Даллас» в итоге обыграл «Колорадо» со счетом 6:2. Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу команды из Техаса.
Питер Дебур
Джаред Беднар
Джейк Эттингер
Маккензи Блэквуд
(Скотт Уэджвуд, Скотт Уэджвуд)
00:09
Уайатт Джонстон
(Евгений Дадонов, Коди Сиси)
09:23
Паркер Келли
11:24
Роопе Хинтц
19:15
Томас Харли
(Уайатт Джонстон)
21:12
Микко Рантанен
(Илья Любушкин, Роопе Хинтц)
22:43
Евгений Дадонов
28:45
Чарли Койл
32:11
Арттури Лехконен
(Мартин Нечас, Нэйтан Маккиннон)
34:38
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас, Девон Тэйвз)
36:00
Сэм Малински
36:48
Уайатт Джонстон
(Микко Рантанен, Мэтт Дюшен)
38:32
Мэйсон Марчмент
(Тайлер Сегин, Алекс Петровик)
45:27
Джош Мэнсон
49:39
Лиан Биксель
49:53
Эса Линделл
49:53
Арттури Лехконен
57:55
Роопе Хинтц
(Микко Рантанен)
58:58
Лиан Биксель
58:58
Сэм Стил
58:58
Лиан Биксель
58:58
Сэм Стил
58:58
Паркер Келли
58:58
Логан О`Коннор
58:58
Логан О`Коннор
58:58
Паркер Келли
32
Штрафное время
34
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит