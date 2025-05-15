Бобровский помог «Флориде» справиться с «Торонто» в матче плей-офф

«Каждый момент — это важный момент, ты не знаешь, как все сложится. Ты просто пытаешься сосредоточиться на одном броске, одном моменте, и это, в общем-то, все. Я думаю, что наша команда проделала отличную работу. Они сыграли хороший матч, просто, сильно, жестко, как единое целое, как пятеро парней. Хорошая победа для нас», — сказал Бобровский после матча.