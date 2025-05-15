Бобровский помог «Флориде» справиться с «Торонто» в матче плей-офф

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 из 32 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи. Единственный гол 36-летний россиянин пропустил за 66 секунд до конца матча. Для Бобровского это седьмая победа в десяти матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Он является лидером лиги по этому показателю.
«Каждый момент — это важный момент, ты не знаешь, как все сложится. Ты просто пытаешься сосредоточиться на одном броске, одном моменте, и это, в общем-то, все. Я думаю, что наша команда проделала отличную работу. Они сыграли хороший матч, просто, сильно, жестко, как единое целое, как пятеро парней. Хорошая победа для нас», — сказал Бобровский после матча.
У гостей отличились Аарон Экблад (15'), Дмитрий Куликов (27'), Йеспер Боквист (31'), Нико Миккола (35'), Эй Джей Грир (47') и Сэм Беннетт (50'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Николаса Робертсона (59').
Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов забросил первую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, которая стала для его команды победной. Всего на счету 34-летнего россиянина после 10 сыгранных матчей 4 (1+3) набранных очка.
«Флорида» вышла вперед в серии до четырех побед — 3−2. Шестой матч серии пройдет на домашнем льду «пантер» в субботу, 17 мая.
Крэйг Беруби
Пол Морис
Джозеф Уолл
(Мэтт Мюррей)
Сергей Бобровский
14:38
Аарон Экблад
(Сэм Райнхарт, Йеспер Боквист)
18:17
Антон Лунделл
26:08
Дмитрий Куликов
(Мэттью Ткачак, Нэйт Шмидт)
30:05
Йеспер Боквист
(Сэм Райнхарт, Густав Форслинг)
30:17
Макс Доми
34:01
Нико Миккола
(Эту Луостаринен, Антон Лунделл)
40:30
Нико Миккола
42:14
Макс Доми
46:23
Эй Джей Грир
(Джона Гаджович, Нэйт Шмидт)
48:05
Джон Таварес
49:10
Сэм Беннетт
(Аарон Экблад, Брэд Маршан)
53:19
Джон Таварес
53:19
Джейк Маккейб
53:19
Макс Пачиоретти
53:19
Брэд Маршан
53:19
Брэд Маршан
53:19
Томаш Носек
53:19
Эту Луостаринен
53:19
Брэд Маршан
55:07
Скотт Лотон
55:07
Нико Миккола
58:54
Николас Робертсон
(Макс Доми, Стивен Лоренц)
58:54
Макс Доми
58:54
Макс Доми
58:54
Макс Доми
58:54
Аарон Экблад
58:54
Аарон Экблад
28
Штрафное время
36
4
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит