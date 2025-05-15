Бобровский установил вратарский рекорд «Флориды» всех времен

36-летний россиянин отразил 31 из 32 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи с «Торонто» (6:1). Единственный гол Бобровский пропустил за 66 секунд до конца матча.
В предыдущей игре Бобровский отстоял «на ноль», отразив все 23 броска. Таким образом, продолжительность его сухой серии в трех последних матчах составила 143 минуты и 25 секунд. Бобровский превзошел достижение Джона Ванбисбрука, который в финальной серии Кубка Стэнли-1996 не пропускал на протяжении 141 минуты 31 секунды.
В текущем розыгрыше плей-офф НХЛ Бобровский провел 10 матчей, в которых одержал семь побед, отражая 89,9% бросков по своим воротам и пропуская в среднем 2,46 шайбы за игру.
«Флорида» вышла вперед в серии до четырех побед — 3−2. Шестой матч серии пройдет на домашнем льду «пантер» в субботу, 17 мая.
Крэйг Беруби
Пол Морис
Джозеф Уолл
(Мэтт Мюррей)
Сергей Бобровский
14:38
Аарон Экблад
(Сэм Райнхарт, Йеспер Боквист)
18:17
Антон Лунделл
26:08
Дмитрий Куликов
(Мэттью Ткачак, Нэйт Шмидт)
30:05
Йеспер Боквист
(Сэм Райнхарт, Густав Форслинг)
30:17
Макс Доми
34:01
Нико Миккола
(Эту Луостаринен, Антон Лунделл)
40:30
Нико Миккола
42:14
Макс Доми
46:23
Эй Джей Грир
(Джона Гаджович, Нэйт Шмидт)
48:05
Джон Таварес
49:10
Сэм Беннетт
(Аарон Экблад, Брэд Маршан)
53:19
Джон Таварес
53:19
Джейк Маккейб
53:19
Макс Пачиоретти
53:19
Брэд Маршан
53:19
Брэд Маршан
53:19
Томаш Носек
53:19
Эту Луостаринен
53:19
Брэд Маршан
55:07
Скотт Лотон
55:07
Нико Миккола
58:54
Николас Робертсон
(Макс Доми, Стивен Лоренц)
58:54
Макс Доми
58:54
Макс Доми
58:54
Макс Доми
58:54
Аарон Экблад
58:54
Аарон Экблад
28
Штрафное время
36
4
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит