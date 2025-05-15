Бобровский установил вратарский рекорд «Флориды» всех времен

В предыдущей игре Бобровский отстоял «на ноль», отразив все 23 броска. Таким образом, продолжительность его сухой серии в трех последних матчах составила 143 минуты и 25 секунд. Бобровский превзошел достижение Джона Ванбисбрука, который в финальной серии Кубка Стэнли-1996 не пропускал на протяжении 141 минуты 31 секунды.