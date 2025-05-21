Бобровский стал лучшим игроком полуфинала Кубка Стэнли

У гостей заброшенными шайбами отметились Картер Верхаг (9'), Аарон Экблад (13'), Эй Джей Грир (24'), Сэм Беннетт (47') и Ээту Луостаринен (55'). У хозяев отличились Себастьян Ахо (20') и Джексон Блейк (57').
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 из 33 бросков и был признан первой звездой матча. 36-летний россиянин одержал 54-ю победу в матчах плей-офф НХЛ, сравнявшись с Терри Савчуком и поднявшись на 19-е место в истории лиги по этому показателю. Кроме того, он провел 107-ю игру в Кубке Стэнли, опередив Савчука и заняв единоличное 18-е место в списке вратарей по числу сыгранных матчей.
Также Бобровский одержал девятую победу в 13 встречах текущего плей-офф и стал единоличным лидером по количеству побед, обойдя вратаря «Далласа» Джейка Оттинджера.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Результативная серия 25-летнего россиянина в текущем розыгрыше плей-офф достигла четырех матчей. Всего на счету Свечникова после 11 сыгранных матчей плей-офф 10 (8+2) набранных очков. Он вышел в лидеры гонки бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли среди россиян, опередив нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова.
Во втором периоде Свечников атаковал Бобровского, нанеся тому удар в голову коленом. Российский вратарь упал на лед, но в итоге смог продолжить матч. Судьи оставили эпизод без внимания. Журналист The Hockey News Дэвид Дворк нашел умысел в действиях нападающего «Каролины».
«Это не выглядело непреднамеренным. Похоже, Свечников точно знал, что делал, когда бил Бобровского по голове», — написал Дворк в соцсетях.
«Каролина» проиграла 13 матчей подряд в финалах Восточной конференции с 2009 года. «Ураганы» уступили три предыдущие серии с «Питтсбургом» (2009), «Бостоном» (2019) и «Флоридой» (2024) с одинаковым счетом — 0−4.
Примечательно, что во всех трех сериях участвовал главный тренер «Каролины» Род Бриндамор. В 2009 году он был капитаном «ураганов», а тренировал команду тогда нынешний тренер «Флориды» Пол Морис.
«Флорида» вышла вперед в серии до четырех побед — 1−0. Второй матч пройдет на домашней площадке «Каролины» в пятницу, 23 мая. Начало матча — в 3:00 по московскому времени.
Род Бриндамор
Пол Морис
Фредерик Андерсен
Сергей Бобровский
05:14
Сэм Беннетт
06:59
Себастьян Ахо
08:30
Картер Верхэге
(Мэттью Ткачак, Александр Барков)
12:29
Аарон Экблад
(Эван Родригес)
19:44
Себастьян Ахо
(Сет Джарвис, Андрей Свечников)
23:33
Эй Джей Грир
(Нико Миккола, Томаш Носек)
29:10
Андрей Свечников
31:30
Густав Форслинг
44:31
Скотт Морроу
46:08
Сэм Беннетт
(Картер Верхэге, Эван Родригес)
48:15
Шейн Гостисбеер
48:15
Брэд Маршан
48:15
Брэд Маршан
48:15
Брэд Маршан
54:55
Эту Луостаринен
(Томаш Носек, Густав Форслинг)
55:45
Джона Гаджович
56:19
Джексон Блэйк
(Сет Джарвис, Шейн Гостисбеер)
60:00
Джона Гаджович
8
Штрафное время
22
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит