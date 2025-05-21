Бобровский стал лучшим игроком полуфинала Кубка Стэнли

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 31 из 33 бросков и был признан первой звездой матча. 36-летний россиянин одержал 54-ю победу в матчах плей-офф НХЛ, сравнявшись с Терри Савчуком и поднявшись на 19-е место в истории лиги по этому показателю. Кроме того, он провел 107-ю игру в Кубке Стэнли, опередив Савчука и заняв единоличное 18-е место в списке вратарей по числу сыгранных матчей.