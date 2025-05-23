5:0! Бобровский помог «Флориде» всухую разгромить «Каролину»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил все 17 бросков и оформил третий шатаут в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, выйдя в лидеры сезона по этому показателю. Также 36-летний россиянин обновил принадлежащий ему рекорд франшизы по количеству «сухих» матчей в одном плей-офф и вышел на третье место по шатаутам в Кубке Стэнли среди российских вратарей.