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5:0! Бобровский помог «Флориде» всухую разгромить «Каролину»

«Флорида» на выезде разгромила «Каролину» (5:0) во втором матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Дубль в этой встрече оформил Сэм Беннетт (16', 40'), еще по одной шайбе забросили Густав Форслинг (2'), Мэттью Ткачук (12') и Александр Барков (54').

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил все 17 бросков и оформил третий шатаут в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, выйдя в лидеры сезона по этому показателю. Также 36-летний россиянин обновил принадлежащий ему рекорд франшизы по количеству «сухих» матчей в одном плей-офф и вышел на третье место по шатаутам в Кубке Стэнли среди российских вратарей.

Лучшие российские вратари по матчам «на ноль» в плей-офф НХЛ:

  1. Андрей Василевский — 7
  2. Евгений Набоков — 7
  3. Сергей Бобровский — 6
  4. Николай Хабибулин — 6
  5. Илья Брызгалов — 4

Кроме того, Бобровский одержал 55-ю победу в матче Кубка Стэнли и вышел на 19-е место среди вратарей по количеству побед в плей-офф НХЛ.

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков появился на льду в третьем периоде и отразил четыре из пяти бросков по своим воротам. Это первое появление 25-летнего россиянина в плей-офф с 30 апреля.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников завершил матч с худшим показателем полезности в команде — «-3». В первом периоде 25-летний россиянин ударил кулаком по затылку нападающего «Флориды» Мэттью Ткачука. В результате Свечников получил удаление, которое реализовал Сэм Беннетт.

https://vkvideo.ru/video-50270859_456244022.

«Каролина» проиграла 14 матчей подряд в финалах Восточной конференции, начиная с 2009 года. «Ураганы» уступили три предыдущие серии с «Питтсбургом» (2009), «Бостоном» (2019) и «Флоридой» (2024) с одинаковым счетом — 0−4.

Примечательно, что во всех трех сериях принял участие главный тренер «Каролины» Род Бриндамор. В 2009 году он был капитаном «ураганов», а тренировал команду тогда нынешний тренер «Флориды» Пол Морис.

«Флорида» укрепила лидерство в серии до четырех побед — 2−0. Третий матч пройдет на домашней площадке «пантер» в воскресенье, 25 мая. Начало матча — в 3:00 по московскому времени.

Каролина
0:5
0:3, 0:1, 0:1
Флорида
Хоккей, НХЛ, Финал конференции
23.05.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18971 зритель
Главные тренеры
Род Бриндамор
Пол Морис
Вратари
Фредерик Андерсен
(Петр Кочетков)
Сергей Бобровский
(Сергей Бобровский)
1-й период
01:17
Густав Форслинг
(Мэттью Ткачак, Сэм Беннетт)
11:41
Мэттью Ткачак
(Картер Верхэге, Нико Миккола)
14:07
Андрей Свечников
15:50
Сэм Беннетт
(Эван Родригес, Картер Верхэге)
18:33
Командный штраф
2-й период
39:21
Сэм Беннетт
(Картер Верхэге, Аарон Экблад)
3-й период
43:09
Эй Джей Грир
49:34
Эту Луостаринен
53:17
Брент Бернс
53:49
Александр Барков
(Аарон Экблад, Эван Родригес)
Лучшие игроки матча
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит