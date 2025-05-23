5:0! Бобровский помог «Флориде» всухую разгромить «Каролину»

Дубль в этой встрече оформил Сэм Беннетт (16', 40'), еще по одной шайбе забросили Густав Форслинг (2'), Мэттью Ткачук (12') и Александр Барков (54').
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил все 17 бросков и оформил третий шатаут в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, выйдя в лидеры сезона по этому показателю. Также 36-летний россиянин обновил принадлежащий ему рекорд франшизы по количеству «сухих» матчей в одном плей-офф и вышел на третье место по шатаутам в Кубке Стэнли среди российских вратарей.
Лучшие российские вратари по матчам «на ноль» в плей-офф НХЛ:
- Андрей Василевский — 7
- Евгений Набоков — 7
- Сергей Бобровский — 6
- Николай Хабибулин — 6
- Илья Брызгалов — 4
Кроме того, Бобровский одержал 55-ю победу в матче Кубка Стэнли и вышел на 19-е место среди вратарей по количеству побед в плей-офф НХЛ.
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков появился на льду в третьем периоде и отразил четыре из пяти бросков по своим воротам. Это первое появление 25-летнего россиянина в плей-офф с 30 апреля.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников завершил матч с худшим показателем полезности в команде — «-3». В первом периоде 25-летний россиянин ударил кулаком по затылку нападающего «Флориды» Мэттью Ткачука. В результате Свечников получил удаление, которое реализовал Сэм Беннетт.
https://vkvideo.ru/video-50270859_456244022.
«Каролина» проиграла 14 матчей подряд в финалах Восточной конференции, начиная с 2009 года. «Ураганы» уступили три предыдущие серии с «Питтсбургом» (2009), «Бостоном» (2019) и «Флоридой» (2024) с одинаковым счетом — 0−4.
Примечательно, что во всех трех сериях принял участие главный тренер «Каролины» Род Бриндамор. В 2009 году он был капитаном «ураганов», а тренировал команду тогда нынешний тренер «Флориды» Пол Морис.
«Флорида» укрепила лидерство в серии до четырех побед — 2−0. Третий матч пройдет на домашней площадке «пантер» в воскресенье, 25 мая. Начало матча — в 3:00 по московскому времени.
Род Бриндамор
Пол Морис
Фредерик Андерсен
(Петр Кочетков)
Сергей Бобровский
(Сергей Бобровский)
01:17
Густав Форслинг
(Мэттью Ткачак, Сэм Беннетт)
11:41
Мэттью Ткачак
(Картер Верхэге, Нико Миккола)
14:07
Андрей Свечников
15:50
Сэм Беннетт
(Эван Родригес, Картер Верхэге)
18:33
Командный штраф
39:21
Сэм Беннетт
(Картер Верхэге, Аарон Экблад)
43:09
Эй Джей Грир
49:34
Эту Луостаринен
53:17
Брент Бернс
53:49
Александр Барков
(Аарон Экблад, Эван Родригес)
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит