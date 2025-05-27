Никишин и Свечников помогли «Каролине» обыграть «Флориду»

«Каролина» прервала серию из 15 поражений подряд в финалах Востока и выиграла матч на этой стадии впервые с 2006 года. Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Флориды». Пятый матч пройдет на домашнем льду «Каролины» в четверг, 29 мая. Начало матча — в 3:00 по московскому времени.