Никишин и Свечников помогли «Каролине» обыграть «Флориду»

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Логан Станковен (31'), Себастьян Ахо (58') и Джордан Стаал (59').
Защитник «Каролины» Александр Никишин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Для 23-летнего россиянина это первое результативное действие в НХЛ — в апреле он подписал с «ураганами» двухлетний контракт новичка. Ранее Никишин на протяжении трех сезонов выступал за СКА.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 25-летнего россиянина после 14 сыгранных матчей 11 (8+3) набранных очков.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 из 26 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.
«Каролина» прервала серию из 15 поражений подряд в финалах Востока и выиграла матч на этой стадии впервые с 2006 года. Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Флориды». Пятый матч пройдет на домашнем льду «Каролины» в четверг, 29 мая. Начало матча — в 3:00 по московскому времени.
Пол Морис
Род Бриндамор
Сергей Бобровский
(Сергей Бобровский)
Фредерик Андерсен
11:57
Джексон Блэйк
17:40
Нэйт Шмидт
17:40
Джексон Блэйк
23:06
Сет Джонс
25:25
Мэттью Ткачак
25:25
Джордан Стаал
30:45
Логан Стэнковен
(Александр Никишин)
38:11
Брент Бернс
40:31
Дмитрий Куликов
44:21
Александр Никишин
48:34
Логан Стэнковен
57:49
Себастьян Ахо
(Андрей Свечников, Сет Джарвис)
58:15
Джордан Стаал
(Брент Бернс)
59:24
Джона Гаджович
59:24
Джона Гаджович
20
Штрафное время
12
4
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит