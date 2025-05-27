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Никишин и Свечников помогли «Каролине» обыграть «Флориду»

«Каролина» на выезде обыграла «Флориду» (3:0) в четвертом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Логан Станковен (31'), Себастьян Ахо (58') и Джордан Стаал (59').

Защитник «Каролины» Александр Никишин поучаствовал в первой шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Для 23-летнего россиянина это первое результативное действие в НХЛ — в апреле он подписал с «ураганами» двухлетний контракт новичка. Ранее Никишин на протяжении трех сезонов выступал за СКА.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 25-летнего россиянина после 14 сыгранных матчей 11 (8+3) набранных очков.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 из 26 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.

«Каролина» прервала серию из 15 поражений подряд в финалах Востока и выиграла матч на этой стадии впервые с 2006 года. Счет в серии до четырех побед стал 3−1 в пользу «Флориды». Пятый матч пройдет на домашнем льду «Каролины» в четверг, 29 мая. Начало матча — в 3:00 по московскому времени.

Флорида
0:3
0:0, 0:1, 0:2
Каролина
Хоккей, НХЛ, Финал конференции
27.05.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19897 зрителей
Главные тренеры
Пол Морис
Род Бриндамор
Вратари
Сергей Бобровский
(Сергей Бобровский)
Фредерик Андерсен
1-й период
11:57
Джексон Блэйк
17:40
Нэйт Шмидт
17:40
Джексон Блэйк
2-й период
23:06
Сет Джонс
25:25
Мэттью Ткачак
25:25
Джордан Стаал
30:45
Логан Стэнковен
(Александр Никишин)
38:11
Брент Бернс
3-й период
40:31
Дмитрий Куликов
44:21
Александр Никишин
48:34
Логан Стэнковен
57:49
Себастьян Ахо
(Андрей Свечников, Сет Джарвис)
58:15
Джордан Стаал
(Брент Бернс)
59:24
Джона Гаджович
59:24
Джона Гаджович
Лучшие игроки матча
Статистика
20
Штрафное время
12
4
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит