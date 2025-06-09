Овечкин во второй раз подряд сыграет в «Матче года»

Напомним, хоккейный «Матч года» между командами, собранными из российских игроков КХЛ и НХЛ, в 2025 году состоится 13 июля. Впервые подобная встреча состоялась в прошлом году. Игра прошла в Москве на «ЦСКА Арене» и закончилась со счетом 8:8.