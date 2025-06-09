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Овечкин во второй раз подряд сыграет в «Матче года»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин примет участие в благотворительном «Матче года», сообщается в телеграм-канале посвященном мероприятию.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: NHL.com

«Это не учебная тревога! Александр Овечкин с вероятностью 897% сыграет на Матче года», — говорится в сообщении.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский также получил приглашение на «Матч года».

Напомним, хоккейный «Матч года» между командами, собранными из российских игроков КХЛ и НХЛ, в 2025 году состоится 13 июля. Впервые подобная встреча состоялась в прошлом году. Игра прошла в Москве на «ЦСКА Арене» и закончилась со счетом 8:8.

У звезд НХЛ счет на первой минуте открыл Овечкин, также заброшенными шайбами отметились Дмитрий Воронков, Андрей Свечников, Евгений Малкин, Артемий Панарин, Василий Подколзин и Павел Бучневич.

В составе команды КХЛ забили Антон Бурдасов, Николай Голдобин, Анатолий Голышев, Владимир Ткачев, Павел Порядин и Сергей Толчинский.

Александр Овечкин вернулся в Россию 24 мая, спустя неделю после вылета «Вашингтона» из плей‑офф НХЛ. Во втором раунде столичные уступили «Каролине» в серии со счетом 1−4.

В минувшем регулярном чемпионате Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. По итогам сезона в активе 39‑летнего россиянина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.