Овечкин, Малкин, Кучеров: все обладатели Кубка Стэнли

5 побед — «Эдмонтон Ойлерз»
«Эдмонтон Ойлерз» — пятикратный обладатель Кубка Стэнли. Команда доминировала в 1980-х, выиграв трофей в 1984, 1985, 1987, 1988 и 1990 годах. Эпоху славы определяли великие игроки: один из лучших снайперов лиги Уэйн Гретцки, Марк Мессье, Пол Коффи и Грант Фюр. Их атакующий стиль и рекорды сделали «Ойлерз» одной из ярчайших команд в истории НХЛ. После расцвета 80-х клуб долго долго не мог вернуться на вершину, но традиции чемпионов живы до сих пор.
5 побед — «Питтсбург Пингвинз»
«Питтсбург Пингвинз» — пятикратный обладатель Кубка Стэнли. Первые два титула клуб завоевал в 1991 и 1992 годах с Марио Лемье. Новая эра побед пришла в 2009, 2016 и 2017 годах — в центре успехов были Сидни Кросби и россиянин Евгений Малкин. Их связка стала символом современного «Питтсбурга». Малкин внес огромный вклад, став MVP плей-офф в 2009-м. Благодаря им «Пингвинз» превратились в одну из самых успешных команд XXI века.
4 победы — «Нью-Йорк Рейнджерс»
«Нью-Йорк Рейнджерс» — четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли. Клуб из Большого яблока выигрывал трофей в 1928, 1933, 1940 и 1994 годах. Последняя победа стала особенно значимой, завершив 54-летнее ожидание и войдя в историю как триумф звездного состава с Марком Мессье во главе. Несмотря на редкие титулы, «Рейнджерс» остаются одним из самых популярных и узнаваемых клубов НХЛ с огромной фан-базой и богатой историей.
4 победы — «Нью-Йорк Айлендерс»
«Нью-Йорк Айлендерс» — четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, выигравший трофей подряд с 1980 по 1983 год. Эта уникальная династия стала символом мощи и стабильности клуба в начале 80-х. Лидерами команды были Брайан Троттье, Майк Босси и Билли Смит. Благодаря их игре «Айлендерс» вошли в историю НХЛ как одна из самых успешных команд своего времени, оставив неизгладимый след в хоккейной культуре.
3 победы — «Нью-Джерси Девилз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Колорадо Эвеланш»
«Нью-Джерси Девилз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш» — три клуба НХЛ с недавними успехами в борьбе за Кубок Стэнли. «Девилз» выигрывали трофей трижды — в 1995, 2000 и 2003 годах, став одной из самых стабильных команд конца 90-х и начала 2000-х. «Колорадо Эвеланш» также трижды поднимали Кубок — в 1996, 2001 и 2022 годах, славясь мощной атакой и сильной обороной. В составе команды трофей завоевал россиянин Валерий Ничушкин.
Особое место занимает «Тампа», дважды подряд выигравшая Кубок в 2020 и 2021 годах. Команда известна высоким уровнем игры и глубоким составом. В их успехе заметна роль российских хоккеистов — Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров сыграли ключевую роль в достижениях клуба. Благодаря этим игрокам «Лайтнинг» стал одним из самых грозных коллективов современности.
2 победы — «Флорида Пантерз», «Филадельфия Флайерз», «Лос-Анджелес Кингз»
«Флорида Пантерз», «Филадельфия Флайерз» и «Лос-Анджелес Кингз» — клубы, которые по-своему вписали свои имена в историю Кубка Стэнли. «Филадельфия Флайерз» первыми из расширения завоевали Кубок, дважды подряд — в 1974 и 1975 годах. Их жесткий стиль и команда «бешеных псов» запомнились надолго.
«Лос-Анджелес Кингз» ждали своего часа до 2012 года, а затем выиграли дважды — в 2012 и 2014 годах. Те победы стали кульминацией эры Джонатана Куика, Дрю Даути и Анже Копитара.
Особое внимание в последние годы приковано к «Флориде Пантерз». Клуб впервые выиграл Кубок Стэнли в 2024 году и смог повторить успех в этом году, обыграв «Эдмонтон». Ключевую роль в триумфе сыграл российский вратарь Сергей Бобровский. Его надежная игра стала основой успеха «Пантерз». 36-летний россиянин закончил чемпионский плей-офф-2025, одержав 16 побед в 23 матчах при 91,4% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,20. Бобровский стал героем финальных серий, не раз спасая команду в решающие моменты. Эта победа стала исторической как для клуба, так и для всего российского хоккея.
1 победа — «Вашингтон Кэпиталз», «Даллас Старз», «Сент-Луис Блюз», «Калгари Флэймз», «Анахайм Дакс», «Каролина Харрикейнс», «Вегас Голден Найтс»
Среди команд, выигрывавших Кубок Стэнли один раз, — «Вашингтон Кэпиталз», «Даллас Старз», «Сент-Луис Блюз», «Калгари Флэймз», «Анахайм Дакс», «Каролина Харрикейнс» и «Вегас Голден Найтс». Каждый из этих клубов прошел долгий путь к своему историческому триумфу.
«Вашингтон Кэпиталз» завоевали Кубок Стэнли в 2018 году, спустя более 40 лет после основания. Эта победа стала знаковой не только для клуба, но и для всего российского хоккея. Капитан команды Александр Овечкин, признанный MVP плей-офф, наконец-то добился главного трофея в своей карьере, забросив 15 шайб за кубковую кампанию. Огромную роль также сыграл Евгений Кузнецов, набравший 32 очка и ставший лучшим бомбардиром плей-офф. Их вклад стал ключевым в успехе «Кэпиталз», и в столице США началась новая хоккейная эпоха.
«Даллас Старз» стали чемпионами в 1999 году с доминирующей защитой и легендарным вратарем Эд Бельфуром. «Сент-Луис Блюз» оформили первую победу в 2019 году, спустя более 50 лет после основания, благодаря героической игре вратаря Джордана Биннингтона. «Калгари Флэймз» взяли Кубок в 1989-м с Лэнни Макдональдом.
«Анахайм Дакс» победили в 2007 году с лидерами Нидермайером, Селянне и Джигером. «Каролина Харрикейнс» оформили титул в 2006 году при капитане Роде Бринд’Амуре. «Вегас Голден Найтс» стали сенсацией, выиграв Кубок уже на шестом сезоне существования — в 2023 году.