Овечкин, Малкин, Кучеров: все обладатели Кубка Стэнли

Особое внимание в последние годы приковано к «Флориде Пантерз». Клуб впервые выиграл Кубок Стэнли в 2024 году и смог повторить успех в этом году, обыграв «Эдмонтон». Ключевую роль в триумфе сыграл российский вратарь Сергей Бобровский. Его надежная игра стала основой успеха «Пантерз». 36-летний россиянин закончил чемпионский плей-офф-2025, одержав 16 побед в 23 матчах при 91,4% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,20. Бобровский стал героем финальных серий, не раз спасая команду в решающие моменты. Эта победа стала исторической как для клуба, так и для всего российского хоккея.