Легенды льда: кто выигрывал Кубок Стэнли чаще всех

24 победы — «Монреаль Канадиенс»
«Монреаль Канадиенс» — самый титулованный клуб в истории НХЛ. Команда выигрывала Кубок Стэнли рекордное число раз — 24. Первый трофей был завоеван в 1916 году, а последний — в 1993-м. Особенно доминировал клуб в 1950—1970-х годах, когда оформил сразу несколько династий. «Канадиенс» — символ канадского хоккея, оставивший яркий след в истории лиги и установивший планку, к которой стремятся все.
13 побед — «Торонто Мейпл Лифс»
«Торонто Мейпл Лифс» — один из старейших клубов НХЛ, 13-кратный обладатель Кубка Стэнли. Последний раз команда выигрывала трофей в 1967 году, перед началом эпохи расширения лиги. В середине XX века «Лифс» были грозной силой, оформив несколько чемпионских серий. Несмотря на долгую паузу без титулов, Торонто остается одним из самых популярных и уважаемых хоккейных клубов с богатой историей и преданной армией болельщиков.
11 побед — «Детройт Ред Уингз»
«Детройт Ред Уингз» — один из самых титулованных клубов НХЛ, 11-кратный обладатель Кубка Стэнли. Свои первые титулы команда завоевала в 1936, 1937 и 1943 годах, но наибольшую славу клубу принесли успехи в конце 1990-х и начале 2000-х годов. В этот период «Детройт» стал настоящей хоккейной династией, во многом благодаря вкладу российских звезд.
Легендарная «русская пятерка» — Сергей Федоров, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Владимир Константинов и Вячеслав Козлов — стала символом победной эпохи клуба. Вместе с капитаном Стивом Айзерманом и тренером Скотти Боумэном они привели команду к титулу в 1997 и 1998 годах. В 2002-м «Ред Уингз» вновь выиграли Кубок Стэнли, и в составе снова были россияне, включая Максима Кузнецова и Павла Дацюка, ставшего позже одной из главных звезд клуба. Благодаря синтезу североамериканской мощи и советской школы, «Детройт» стал символом эпохи.
6 побед — «Бостон Брюинз»
«Бостон Брюинз» — один из старейших и самых уважаемых клубов НХЛ, шестикратный обладатель Кубка Стэнли. Свои первые победы команда одержала в 1929 и 1939 годах, затем были титулы в 1941, 1970, 1972, а также в 2011 году. За клуб выступали легенды, включая Бобби Орра и Рэя Бурка. «Брюинз» известны своей жесткой, но умной игрой, мощной защитой и стабильностью, благодаря чему они остаются среди фаворитов лиги на протяжении десятилетий.
6 побед — «Чикаго Блэкхокс»
«Чикаго Блэкхокс» — один из оригинальных шести клубов НХЛ, шестикратный обладатель Кубка Стэнли. Первые победы пришли в 1934, 1938 и 1961 годах, но настоящий расцвет команда пережила в 2010-х, выиграв три титула — в 2010, 2013 и 2015 годах. Лидерами той эпохи стали Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз и Данкан Кит. «Блэкхокс» объединили молодость, опыт и тренерскую стратегию, создав одну из самых успешных династий XXI века в НХЛ.
О клубах, которые выигрывали Кубок Стэнли 5 раз или меньше — читайте во второй части материала.