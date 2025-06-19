Легенды льда: кто выигрывал Кубок Стэнли чаще всех

«Бостон Брюинз» — один из старейших и самых уважаемых клубов НХЛ, шестикратный обладатель Кубка Стэнли. Свои первые победы команда одержала в 1929 и 1939 годах, затем были титулы в 1941, 1970, 1972, а также в 2011 году. За клуб выступали легенды, включая Бобби Орра и Рэя Бурка. «Брюинз» известны своей жесткой, но умной игрой, мощной защитой и стабильностью, благодаря чему они остаются среди фаворитов лиги на протяжении десятилетий.