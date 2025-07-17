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Российский вратарь подписал контракт с клубом НХЛ

Станислав Бережной подписал двухлетний контракт с «Чикаго Блэкхокс».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Динамо" Москва

Российский голкипер Станислав Бережной подписал двухлетний контракт с «Чикаго Блэкхокс». Об этом сообщается на сайте клуба НХЛ. Зарплата россиянина при игре в НХЛ составит 975 тысяч долларов в год.

22-летний Станислав Бережной 16 июля расторг контракт с московским «Динамо». Состав «Динамо» Бережной пополнил чуть больше недели назад, став частью сделки по обмену защитника Бреннана Менелла в петербургский СКА. В прошлом сезоне Бережной провел за СКА одну игру в КХЛ, а в «СКА-Неве» в ВХЛ на его счету было 13 матчей (93,1% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,49).

Воспитанником новокузнецкого «Металлурга» Бережной не был задрафтован каким-либо клубом НХЛ, поэтому мог сам выбирать команду. Вероятнее всего, основными голкиперами «Чикаго Блэкхокс» в новом сезоне будут американец Спенсер Найт и швед Арвид Содерблом, а Бережной будет получать практику в АХЛ в фарм-клубе «Рокфорд Айсхогс».