Стало известно, сколько Овечкин заработал на рекламе в отпуске

Как сообщает телеграм канал Shot, Овечкин заключил около десяти рекламных соглашений с российскими компаниями. Их общая сумма может превысить 3,3 миллиарда рублей, что примерно в три раза больше годовой зарплаты хоккеиста в «Вашингтоне».
Напомним, прошлом сезоне Овечкин провел в регулярном чемпионате 75 матчей, в которых набрал 79 (49+30) очков. В начале апреля он побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. По итогам сезона в активе Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.
Ранее Овечкину подарили уникальный смартфон в честь рекорда НХЛ. Хоккеисту презентовали IPhone с золотой гравировкой на задней крышке. Там изображен игровой номер Овечкина, логотип НХЛ и выгравировано число 895 — столько шайб потребовалось забить хоккеисту, чтобы побить снайперский рекорд Гретцки. Телефон был упакован в шкатулку с экраном, на котором крутится момент 895-го гола 39-летнего форварда.
Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября. Будут сыграны три встречи. Действующий обладатель Кубк Стэнли «Флорида» проведет матч с «Чикаго», «Рейнджерс» примут на своей площадке «Пингвинз», а «Кингз» встретятся с «Колорадо».
https://vkvideo.ru/video-50270859_456243966.