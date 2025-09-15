Стал известен клуб, заинтересованный в подписании Капризова

Ранее 28-летний россиянин отклонил предложение о новом восьмилетнем контракте с «дикарями» на общую сумму 128 млн долларов, который сделал бы его самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории НХЛ. После этого появилась информация, что руководство клуба запросило у хоккеиста список команд, в которые он мог бы согласиться на обмен.
«Слышал, что “Рейнджерс” будут в списке претендентов на Капризова. Мы знаем, что Крис Друри наращивает свободное место под потолком зарплат, и у него есть желание внести изменения в состав. Ожидаю, что клуб будет агрессивен, если Кирилл окажется на рынке.
У Капризова и Панарина один и тот же агент. Я слышал, что он близок и с другими россиянами из “Рейнджерс” — Игорем Шестеркиным и Владиславом Гавриковым. Думаю, у команды есть много преимуществ, которые могли бы заинтересовать Капризова, если бы он решил покинуть “Миннесоту”, — сказал Меркальяно.
Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. За пять лет он провел за клуб 344 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф, в которых набрал 407 (200+207) очков. «Миннесота» с Капризовым четырежды выходила в плей-офф, но ни разу не смогла пройти дальше первого раунда.
Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября. В первом матче сезона «Миннесота» на выезде сыграет с «Сент-Луисом», а «Рейнджерс» — дома с «Питтсбургом».