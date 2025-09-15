Стал известен клуб, заинтересованный в подписании Капризова

«Слышал, что “Рейнджерс” будут в списке претендентов на Капризова. Мы знаем, что Крис Друри наращивает свободное место под потолком зарплат, и у него есть желание внести изменения в состав. Ожидаю, что клуб будет агрессивен, если Кирилл окажется на рынке.



У Капризова и Панарина один и тот же агент. Я слышал, что он близок и с другими россиянами из “Рейнджерс” — Игорем Шестеркиным и Владиславом Гавриковым. Думаю, у команды есть много преимуществ, которые могли бы заинтересовать Капризова, если бы он решил покинуть “Миннесоту”, — сказал Меркальяно.