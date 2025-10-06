«Коламбус» перевел российского вратаря Федотова в фарм-клуб

В 2015 году «Филадельфия» выбрала Федотова под 188-м номером седьмого раунда драфта НХЛ. В мае 2022 года Федотов подписал с «Филадельфией» однолетний контракт, но позднее был задержан по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы. В июле 2023 года, после возвращения со службы в армии, голкипер подписал новый контракт с московским ЦСКА.