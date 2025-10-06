«Коламбус» перевел российского вратаря Федотова в фарм-клуб

Иван Федотов пополнил состав «Коламбус» 14 сентября в результате обмена из «Филадельфии Флайерз». Контракт голкипера с «Коламбусом» с зарплатой 3,275 миллиона долларов действует до конца сезона-2025/26. 1 июля 2026 года он станет неограниченно свободным агентом, если не подпишет новый контракт.
В 2015 году «Филадельфия» выбрала Федотова под 188-м номером седьмого раунда драфта НХЛ. В мае 2022 года Федотов подписал с «Филадельфией» однолетний контракт, но позднее был задержан по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы. В июле 2023 года, после возвращения со службы в армии, голкипер подписал новый контракт с московским ЦСКА.
Заключение контракта с ЦСКА было признано международной федерацией (IIHF) нарушением трансферного регламента. По этому делу между Федерацией хоккея России (ФХР) и IIHF продолжаются судебные разбирательства. В марте 2024 года ЦСКА расторг контракт с Федотовым. В московском клубе уточнили, что спортивные права на игрока в России по-прежнему сохраняются за армейцами. В том же месяце «Филадельфия» объявила о подписании контракта с Федотовым.
В сезоне-2024/25 Федотов в 26 матчах одержал 6 побед, его показатель полезности составил 3,15, а процент отраженных бросков — 87,96. В КХЛ Федотов выступал за ЦСКА, «Трактор», «Салават Юлаев» и «Нефтехимик».
Федотову 28 лет, вместе с ЦСКА он завоевал Кубок Гагарина и был признан лучшим вратарем Континентальной хоккейной лиги сезона‑2021/22. Иван был основным голкипером национальной сборной на Олимпиаде в 2022 году, где российская команда завоевала серебряные медали.
«Коламбус» начнет сезон гостевым матчем против «Нэшвилла» в ночь на 10 октября по московскому времени.