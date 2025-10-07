Ричмонд
Матч «Флорида» — «Чикаго» 8 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

В среду, 8 октября, «Флорида» и «Чикаго» откроют новый сезон в НХЛ.

Андрей Санталов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Флорида», чемпион двух последних лет, нацелена на третий Кубок Стэнли подряд. Такое в НХЛ не удавалось никому после «Айлендерс» в 1980-е годы. До плей-офф еще далеко, пока же у «Пантерс» проблемы в регулярном чемпионате. Еще до его начала из-за травм выбыли лидеры команды Ткачак (до декабря) и Барков (на 7−9 месяцев). Так что голы могут даваться «Флориде» с трудом. Оборона же по-прежнему выглядит крепкой, а вратарь Бобровский остается одним из лучших в лиге. Летом клуб подписал новые контракты с Маршандом, Экбладом и Беннеттом, сохранив чемпионский костяк.

«Чикаго» в прошлом сезоне был одной из худших команд НХЛ, не помогло и увольнение главного тренера Ричардсона в декабре 2024-го. «Блэкхокс» уже 5 лет не выходят в плей-офф. В мае команду возглавил Блэшилл, ранее работавший без особого успеха в «Детройте» и помощником главного тренера в «Тампа-Бэй». В «Чикаго» хватает талантливой молодежи, вопрос в том, кто будет лидером команды. Справится ли с этой ролью 20-летний Бедард? «Блэкхокс» плохо играли в обороне в прошлом сезоне, они пропустили почти 300 шайб. Основным вратарем будет Найт, раньше подменявший Бобровского во «Флориде».

Матч начнется в 00:00 мск и пройдет на Amerant Bank Arena в Санрайзе. В прямом эфире игру покажут паблики VK и зарубежные каналы, доступные в IPTV.

В прошлом сезоне «Чикаго» обыграл «Флориду» дома 3:1, а «Пантерс» взяли реванш на своей арене — 5:1. Результаты матчей и календарь НХЛ вы можете найти здесь.

Букмекеры уверены в обладателе Кубка Стэнли. На победу «Флориды» в основное время предлагают коэффициент 1,58, а на победу «Чикаго» — 4,80. По голам же ясности нет: тотал меньше 5,5 стоит 1,94, тотал больше 5,5 — 1,90.

