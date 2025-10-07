Матч «Флорида» — «Чикаго» 8 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Флорида», чемпион двух последних лет, нацелена на третий Кубок Стэнли подряд. Такое в НХЛ не удавалось никому после «Айлендерс» в 1980-е годы. До плей-офф еще далеко, пока же у «Пантерс» проблемы в регулярном чемпионате. Еще до его начала из-за травм выбыли лидеры команды Ткачак (до декабря) и Барков (на 7−9 месяцев). Так что голы могут даваться «Флориде» с трудом. Оборона же по-прежнему выглядит крепкой, а вратарь Бобровский остается одним из лучших в лиге. Летом клуб подписал новые контракты с Маршандом, Экбладом и Беннеттом, сохранив чемпионский костяк.