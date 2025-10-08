Маккиннон стал лучшим бомбардиром в истории «Колорадо»

Канадский форвард «Колорадо» Натан Маккиннон отметился двумя результативными передачами. Он набрал 1017 очков в регулярных чемпионатах и стал лучшим бомбардиром в истории «Эвеланш», обойдя по этому показателю экс-капитана Джо Сакика (1015). Сакику все еще принадлежит общий рекорд по количеству очков за «Колорадо» и «Квебек Нордикс» (название франшизы до переезда в Денвер в 1995 году) — 1 641.