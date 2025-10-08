Маккиннон стал лучшим бомбардиром в истории «Колорадо»

Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась победой гостей со счетом 4:1. В составе «Колорадо» две шайбы на счету Мартина Нечаса (21-я и 51-я минуты), еще по голу забили Сэм Малински (28) и Арттури Лехконен (35). У проигравших шайбу забросил Кевин Фиала (56).
Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями, как и форвард «Кингз» Андрей Кузьменко.
Канадский форвард «Колорадо» Натан Маккиннон отметился двумя результативными передачами. Он набрал 1017 очков в регулярных чемпионатах и стал лучшим бомбардиром в истории «Эвеланш», обойдя по этому показателю экс-капитана Джо Сакика (1015). Сакику все еще принадлежит общий рекорд по количеству очков за «Колорадо» и «Квебек Нордикс» (название франшизы до переезда в Денвер в 1995 году) — 1 641.
30-летний Маккиннон выступает за «Колорадо» с 2013 года, ему принадлежит рекорд франшизы по числу набранных очков в одном сезоне (140). Вместе с командой он стал обладателем Кубка Стэнли в 2022 году.
В следующем матче «Колорадо» на своей арене сыграет с «Ютой».
Джим Хиллер
Джаред Беднар
Дарси Кемпер
(00:00-54:32)
Скотт Уэджвуд
Дарси Кемпер
(54:36-55:15)
Дарси Кемпер
(55:20-55:33)
Дарси Кемпер
(c 57:41)
18:27
Джефф Малотт
18:27
Джефф Малотт
18:27
Джош Мэнсон
20:48
Мартин Нечас
(Нэйтан Маккиннон, Арттури Лехконен)
27:00
Сэм Малински
30:36
Джоэль Эдмундсон
34:42
Арттури Лехконен
(Кэйл Макар, Нэйтан Маккиннон)
39:18
Джоэль Эдмундсон
41:54
Брент Бернс
44:34
Кэйл Макар
46:54
Уоррен Фогеле
50:38
Кевин Фиала
50:43
Мартин Нечас
(Кэйл Макар, Брок Нельсон)
53:18
Нэйтан Маккиннон
54:36
Джош Мэнсон
55:06
Кевин Фиала
(Адриан Кемпе, Анже Копитар)
57:41
Бренд Кларк
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит