Овечкин в Нью-Йорке, Медведев в Шанхае и отбор на ЧМ-2026: что смотреть сегодня

В полуфинале шанхайского турнира Медведев сыграет против француза Артюра Риндеркнеша. Теннисисты встретятся во второй раз. В 2022 году на US Open россиянин переиграл соперника в трех сетах, но накануне назвал его очень опасным. В Шанхае 30-летний француз уже выбил двух теннисистов, которые считались фаворитами, — представителя Германии Александра Зверева и Оже-Альяссима из Канады. Победителя матча Медведев — Риндеркнеш в финале, по оценке большинства экспертов, будет поджидать Новак Джокович. 38-летний серб сегодня также проведет свой полуфинал против монегаска Валентена Вашеро, который впервые в карьере забрался так далеко на турнире ATP.