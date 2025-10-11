Овечкин в Нью-Йорке, Медведев в Шанхае и отбор на ЧМ-2026: что смотреть сегодня

Теннис. Турнир серии «мастерс». Шанхай (Китай). Полуфинал. Даниил Медведев (Россия, 16) — Артюр Риндеркнеш (Франция)
14:00* (время начала матча может измениться). Где смотреть: «Кинопоиск».
В полуфинале шанхайского турнира Медведев сыграет против француза Артюра Риндеркнеша. Теннисисты встретятся во второй раз. В 2022 году на US Open россиянин переиграл соперника в трех сетах, но накануне назвал его очень опасным. В Шанхае 30-летний француз уже выбил двух теннисистов, которые считались фаворитами, — представителя Германии Александра Зверева и Оже-Альяссима из Канады. Победителя матча Медведев — Риндеркнеш в финале, по оценке большинства экспертов, будет поджидать Новак Джокович. 38-летний серб сегодня также проведет свой полуфинал против монегаска Валентена Вашеро, который впервые в карьере забрался так далеко на турнире ATP.
Футбол. Отборочный турнир ЧМ-2026. Группа F. Венгрия — Армения
19:00. Где смотреть: «Okko Спорт».
В Будапеште состоится поединок за второе место в группе F. Фаворитом группы является сборная Португалии, которая убедительно начала отборочный турнир: 2 победы в двух матчах и 8 забитых мячей. И венгры, и армяне уступили португальцам. Команда Армении в последнем матче обыграла дома Ирландию и находится в таблице выше сегодняшнего соперника. Однако дома сборная Венгрии является безоговорочным фаворитом, Армянам будет сложно зацепить даже одно очко.
За сборную Армении выступают футболисты Российской Премьер-лиги — Эдуард Сперцян («Краснодар»), Угочукву Иву («Рубин»), Эдгар Севикян («Акрон»), а, например, Наир Тикнизян покинул РПЛ лишь минувшим летом, когда состоялся его переход в белградскую «Црвену Звезду». Победят ли сегодня хозяева или сборная Армении преподнесет сюрприз?
Футбол. Отборочный турнир ЧМ-2026. Группа E. Испания — Грузия
21:45. Где смотреть: «Okko Спорт».
Испанцы в двух первых матчах оставили мощное впечатление, с общим счетом 9:0 разгромив Болгарию и Турцию. Коллектив Луиса де ла Фуэнте демонстрирует яркий атакующий футбол. Сегодня из-за травм не смогут помочь своей команде Дин Хейсен, Дани Карвахаль, Дани Ольмо, Ламин Ямаль и Нико Уильямс. Давно травмированы полузащитники Гави и Родри. Однако даже при таком количестве травм сборная Испании — фаворит встречи с Грузией. Команда Хвичи Кварацхелии постарается удивить грандов европейского футбола. Зрителей ждет увлекательный поединок в Эльче.
Футбол. Чемпионат мира до 20 лет. ⅛ финала. Испания — Колумбия
22:55. Где смотреть: «Матч ТВ».
На проходящем в Чили молодежном чемпионате мира стартует четвертьфинальная стадия. В первом поединке встретятся победители группы F колумбийцы и испанцы, которые вышли в плей-офф лишь с третьего места. Сборная Испании в ⅛ финала с минимальным счетом переиграла украинцев, а Колумбия была сильнее футболистов ЮАР. Лидером колумбийского коллектива является полузащитник Нейсер Вильярреал («Мильонариос»). В составе европейской команды выделяются Икер Браво («Удинезе») и Пабло Гарсия («Бетис»). В еще одном четвертьфинале сыграют Аргентина и Мексика. Южноамериканская сборная считается фаворитом.
НХЛ. Регулярный чемпионат. «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз»
02:00 (в ночь на воскресенье). Где смотреть: в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
В первом матче сезона команда Александра Овечкина встречались с «Бостоном» и уступила 1:3. Александр был активен, несколько раз угрожал воротам, но отличиться не сумел. Эксперты считают, что в новом сезоне стоит многого ожидать от связки Овечкина с с Алексеем Протасом и Диланом Строумом.
«Островитяне» в первом матче сезона выступали в гостях у «Питтсбурга» и тоже познали горечь поражения со счетом 3:4. Весной именно на их арене в Нью-Йорке капитан «Вашингтона» переписал историю, обойдя Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах. Овечкин проводит свой 21-й сезон в НХЛ — это рекорд среди россиян. Сможет ли Александр в памятном для себя месте открыть счет голам в новом сезоне?