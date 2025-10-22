Гол и две передачи Сергачева помогли «Юте» обыграть «Колорадо»

У хозяев заброшенными шайбами в основное время отметились Ник Шмальц (30'), Лоусон Круз (33') и Михаил Сергачев (46'). У гостей забивали Кейл Макар (6'), Джек Друри (42') и Мартин Нечас (58'). Победу «Юте» на 33-й секунде овертайма принес точный бросок нападающего Дилана Гантера.
Защитник «Юты» Михаил Сергачев также поучаствовал в первом и последнем голах своей команды, отметившись двумя результативными передачами. 27-летний россиянин был признан второй звездой матча. Для Сергачева это первые набранные очки в сезоне — он начал сезон с шести матчей без результативных действий.
Нападающий «Колорадо» Захар Бардаков поучаствовал в первом голе своей команды и отметился результативной передачей. 24-летний россиянин набрал свое первое очко в НХЛ — для него это был второй матч за «Колорадо». Ранее Бардаков на протяжении четырех сезонов выступал в КХЛ за петербургский СКА.
«Юта» одержала четвертую победу подряд и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 24 октября, команда из Солт-Лейк-Сити на выезде сыграет с «Сент-Луисом».
«Колорадо» потерпел второе поражение в сезоне и занимает второе место на Западе. В этот же день «лавины» дома сыграют с «Каролиной».
Андре Туриньи
Джаред Беднар
Карел Веймелка
(00:00-60:33)
Скотт Уэджвуд
(00:00-60:33)
05:29
Кэйл Макар
(Паркер Келли, Захар Бардаков)
07:38
Джек Друри
28:49
Гевин Бриндли
29:17
Ник Шмальц
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
32:30
Лоусон Крауз
(Кевин Стенлунд, Майкл Карконе)
38:47
Дмитрий Симашев
41:10
Джек Друри
(Росс Колтон)
45:20
Михаил Сергачев
57:44
Мартин Нечас
60:33
Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит