Гол и две передачи Сергачева помогли «Юте» обыграть «Колорадо»

«Юта» дома обыграла «Колорадо» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев заброшенными шайбами в основное время отметились Ник Шмальц (30'), Лоусон Круз (33') и Михаил Сергачев (46'). У гостей забивали Кейл Макар (6'), Джек Друри (42') и Мартин Нечас (58'). Победу «Юте» на 33-й секунде овертайма принес точный бросок нападающего Дилана Гантера.

Защитник «Юты» Михаил Сергачев также поучаствовал в первом и последнем голах своей команды, отметившись двумя результативными передачами. 27-летний россиянин был признан второй звездой матча. Для Сергачева это первые набранные очки в сезоне — он начал сезон с шести матчей без результативных действий.

Нападающий «Колорадо» Захар Бардаков поучаствовал в первом голе своей команды и отметился результативной передачей. 24-летний россиянин набрал свое первое очко в НХЛ — для него это был второй матч за «Колорадо». Ранее Бардаков на протяжении четырех сезонов выступал в КХЛ за петербургский СКА.

«Юта» одержала четвертую победу подряд и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В пятницу, 24 октября, команда из Солт-Лейк-Сити на выезде сыграет с «Сент-Луисом».

«Колорадо» потерпел второе поражение в сезоне и занимает второе место на Западе. В этот же день «лавины» дома сыграют с «Каролиной».

Юта
4:3
0:1, 2:0, 1:2
ОТ
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
22.10.2025, 05:00 (МСК UTC+3)
Delta Center, 12478 зрителей
Главные тренеры
Андре Туриньи
Джаред Беднар
Вратари
Карел Веймелка
(00:00-60:33)
Скотт Уэджвуд
(00:00-60:33)
1-й период
05:29
Кэйл Макар
(Паркер Келли, Захар Бардаков)
07:38
Джек Друри
2-й период
28:49
Гевин Бриндли
29:17
Ник Шмальц
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
32:30
Лоусон Крауз
(Кевин Стенлунд, Майкл Карконе)
38:47
Дмитрий Симашев
3-й период
41:10
Джек Друри
(Росс Колтон)
45:20
Михаил Сергачев
57:44
Мартин Нечас
Овертайм
60:33
Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
Статистика
Юта
Колорадо
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит