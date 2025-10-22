Гол и две передачи Сергачева помогли «Юте» обыграть «Колорадо»

Нападающий «Колорадо» Захар Бардаков поучаствовал в первом голе своей команды и отметился результативной передачей. 24-летний россиянин набрал свое первое очко в НХЛ — для него это был второй матч за «Колорадо». Ранее Бардаков на протяжении четырех сезонов выступал в КХЛ за петербургский СКА.