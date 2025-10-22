Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
4.35
X
4.62
П2
1.67
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.67
X
4.21
П2
2.33
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.10
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.16
X
4.33
П2
2.04
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
1
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
1
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
4
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Оттава
2
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2

Шайба Воронкова помогла «Коламбусу» разгромить «Даллас»

«Коламбус» на выезде обыграл «Даллас» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей заброшенными шайбами отметились Адам Фантилли (5'), Бун Дженнер (19'), Дентон Матейчук (48'), Дмитрий Воронков (55') и Кент Джонсон (58'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Тайлера Сегина (31').

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил третью шайбу в этом сезоне, отличившись в большинстве. На счету 25-летнего россиянина после 6 сыгранных матчей 6 (3+3) набранных очков.

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко поучаствовал в шайбе Воронкова и отметился результативной передачей. На счету 25-летнего россиянина после 6 сыгранных матчей 7 (5+2) набранных очков. Он является самым результативным игроком команды в этом сезоне.

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 24-летний россиянин набрал первое очко в сезоне — в третьем матче.

«Коламбус» одержал третью победу в сезоне и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 25 октября, «мундиры» дома сыграют с «Вашингтоном».

Даллас
1:5
0:2, 1:0, 0:3
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
22.10.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
American Airlines Center, 18532 зрителя
Главные тренеры
Глен Гулутзан
Дин Эвасон
Вратари
Джейк Эттинджер
(00:00-55:16)
Элвис Мерзликинс
Джейк Эттинджер
(c 57:00)
1-й период
04:33
Адам Фантилли
(Бун Дженнер, Кент Джонсон)
14:40
Коул Силлинджер
17:11
Маврик Бурк
18:42
Бун Дженнер
(Дэймон Северсон, Чарли Койл)
2-й период
23:47
Иван Проворов
31:58
Тайлер Сегин
(Колин Блэкуэлл, Адам Эрне)
3-й период
47:21
Дентон Матейчук
(Егор Чинахов, Зак Эштон-Риз)
53:45
Колин Блэкуэлл
54:26
Дмитрий Воронков
(Шон Монахэн, Кирилл Марченко)
57:00
Кент Джонсон
(Адам Фантилли)
Статистика
Даллас
Коламбус
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит