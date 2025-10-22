Шайба Воронкова помогла «Коламбусу» разгромить «Даллас»

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко поучаствовал в шайбе Воронкова и отметился результативной передачей. На счету 25-летнего россиянина после 6 сыгранных матчей 7 (5+2) набранных очков. Он является самым результативным игроком команды в этом сезоне.