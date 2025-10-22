Шайба Воронкова помогла «Коламбусу» разгромить «Даллас»

У гостей заброшенными шайбами отметились Адам Фантилли (5'), Бун Дженнер (19'), Дентон Матейчук (48'), Дмитрий Воронков (55') и Кент Джонсон (58'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Тайлера Сегина (31').
Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил третью шайбу в этом сезоне, отличившись в большинстве. На счету 25-летнего россиянина после 6 сыгранных матчей 6 (3+3) набранных очков.
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко поучаствовал в шайбе Воронкова и отметился результативной передачей. На счету 25-летнего россиянина после 6 сыгранных матчей 7 (5+2) набранных очков. Он является самым результативным игроком команды в этом сезоне.
Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 24-летний россиянин набрал первое очко в сезоне — в третьем матче.
«Коламбус» одержал третью победу в сезоне и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 25 октября, «мундиры» дома сыграют с «Вашингтоном».
Глен Гулутзан
Дин Эвасон
Джейк Эттинджер
(00:00-55:16)
Элвис Мерзликинс
Джейк Эттинджер
(c 57:00)
04:33
Адам Фантилли
(Бун Дженнер, Кент Джонсон)
14:40
Коул Силлинджер
17:11
Маврик Бурк
18:42
Бун Дженнер
(Дэймон Северсон, Чарли Койл)
23:47
Иван Проворов
31:58
Тайлер Сегин
(Колин Блэкуэлл, Адам Эрне)
47:21
Дентон Матейчук
(Егор Чинахов, Зак Эштон-Риз)
53:45
Колин Блэкуэлл
54:26
Дмитрий Воронков
(Шон Монахэн, Кирилл Марченко)
57:00
Кент Джонсон
(Адам Фантилли)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит