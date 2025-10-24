Шестеркин пропустил шесть шайб от главного аутсайдера НХЛ

У гостей в основное время матча хет-трик оформил Маклин Селебрини (7', 20', 40'), еще по одной шайбе забросили Адам Годетт (2') и Уилл Смит (47'). У хозяев хет-трик на свой счет записал Тейлор Рэддиш (15', 33', 52'), также по разу отличились Мика Зибанежад (25') и Юусо Пярссинен (27'). Победу «Сан-Хосе» на третьей минуте овертайма принес точный бросок Уилла Смита.