Шестеркин пропустил шесть шайб от главного аутсайдера НХЛ

У гостей в основное время матча хет-трик оформил Маклин Селебрини (7', 20', 40'), еще по одной шайбе забросили Адам Годетт (2') и Уилл Смит (47'). У хозяев хет-трик на свой счет записал Тейлор Рэддиш (15', 33', 52'), также по разу отличились Мика Зибанежад (25') и Юусо Пярссинен (27'). Победу «Сан-Хосе» на третьей минуте овертайма принес точный бросок Уилла Смита.
Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов поучаствовал во второй и четвертой шайбах своей команды и отметился двумя результативными передачами. Всего на счету 34-летнего россиянина после 7 сыгранных матчей 7 (0+7) набранных очков.
Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 18 из 24 бросков по своим воротам и впервые в сезоне пропустил шесть шайб. Всего 29-летний россиянин провел семь матчей, в которых одержал две победы, отражая 92,9% бросков по своим воротам, пропуская 1,86 шайбы в среднем за игру.
«Сан-Хосе» одержал первую победу в сезоне, что позволило ему покинуть последнюю строчку сводной турнирной таблицы регулярного чемпионата НХЛ. В субботу, 25 октября, «акулы» на выезде сыграют против «Нью-Джерси».
«Рейнджерс» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В понедельник, 27 октября, нью-йоркцы на выезде сыграют против «Калгари».
Майк Салливан
Райан Варсофски
Игорь Шестеркин
(00:00-61:38)
Алекс Неделькович
(00:00-44:00)
Алекс Неделькович
(44:24-61:38)
01:58
Адам Годетт
(Коллин Граф, Майк Миса)
05:55
Мэтт Ремпе
05:55
Райан Ривз
06:11
Адам Фокс
06:17
Маклин Селебрини
(Вильям Эклунд, Дмитрий Орлов)
08:19
Тимоти Лильегрен
14:19
Тэйлор Рэддиш
(Карсон Соуси, Сэм Кэррик)
16:34
Уилл Смит
19:51
Маклин Селебрини
(Вильям Эклунд, Уилл Смит)
21:09
Алексис Лафренье
23:56
Тай Делландреа
24:04
Мика Зибанежад
(Джей Ти Миллер, Алексис Лафренье)
26:47
Юусо Пярссинен
(Конор Шири)
31:51
Мэттью Робертсон
32:10
Тэйлор Рэддиш
39:54
Маклин Селебрини
(Уилл Смит, Дмитрий Орлов)
40:48
Винсент Дешарне
44:24
Уилл Куилль
44:30
Тэйлор Рэддиш
46:31
Уилл Смит
(Маклин Селебрини, Вильям Эклунд)
51:50
Тэйлор Рэддиш
(Джей Ти Миллер, Адам Фокс)
61:38
Уилл Смит
(Маклин Селебрини, Алекс Неделькович)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит