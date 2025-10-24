Ричмонд
Шестеркин пропустил шесть шайб от главного аутсайдера НХЛ

«Сан-Хосе» на выезде обыграл «Рейнджерс» (6:5 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей в основное время матча хет-трик оформил Маклин Селебрини (7', 20', 40'), еще по одной шайбе забросили Адам Годетт (2') и Уилл Смит (47'). У хозяев хет-трик на свой счет записал Тейлор Рэддиш (15', 33', 52'), также по разу отличились Мика Зибанежад (25') и Юусо Пярссинен (27'). Победу «Сан-Хосе» на третьей минуте овертайма принес точный бросок Уилла Смита.

Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов поучаствовал во второй и четвертой шайбах своей команды и отметился двумя результативными передачами. Всего на счету 34-летнего россиянина после 7 сыгранных матчей 7 (0+7) набранных очков.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 18 из 24 бросков по своим воротам и впервые в сезоне пропустил шесть шайб. Всего 29-летний россиянин провел семь матчей, в которых одержал две победы, отражая 92,9% бросков по своим воротам, пропуская 1,86 шайбы в среднем за игру.

«Сан-Хосе» одержал первую победу в сезоне, что позволило ему покинуть последнюю строчку сводной турнирной таблицы регулярного чемпионата НХЛ. В субботу, 25 октября, «акулы» на выезде сыграют против «Нью-Джерси».

«Рейнджерс» потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В понедельник, 27 октября, нью-йоркцы на выезде сыграют против «Калгари».

Рейнджерс
5:6
1:3, 3:1, 1:1
ОТ
Сан-Хосе
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
24.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 18006 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Райан Варсофски
Вратари
Игорь Шестеркин
(00:00-61:38)
Алекс Неделькович
(00:00-44:00)
Алекс Неделькович
(44:24-61:38)
1-й период
01:58
Адам Годетт
(Коллин Граф, Майк Миса)
05:55
Мэтт Ремпе
05:55
Райан Ривз
06:11
Адам Фокс
06:17
Маклин Селебрини
(Вильям Эклунд, Дмитрий Орлов)
08:19
Тимоти Лильегрен
14:19
Тэйлор Рэддиш
(Карсон Соуси, Сэм Кэррик)
16:34
Уилл Смит
19:51
Маклин Селебрини
(Вильям Эклунд, Уилл Смит)
2-й период
21:09
Алексис Лафренье
23:56
Тай Делландреа
24:04
Мика Зибанежад
(Джей Ти Миллер, Алексис Лафренье)
26:47
Юусо Пярссинен
(Конор Шири)
31:51
Мэттью Робертсон
32:10
Тэйлор Рэддиш
39:54
Маклин Селебрини
(Уилл Смит, Дмитрий Орлов)
3-й период
40:48
Винсент Дешарне
44:24
Уилл Куилль
44:30
Тэйлор Рэддиш
46:31
Уилл Смит
(Маклин Селебрини, Вильям Эклунд)
51:50
Тэйлор Рэддиш
(Джей Ти Миллер, Адам Фокс)
Овертайм
61:38
Уилл Смит
(Маклин Селебрини, Алекс Неделькович)
Статистика
Рейнджерс
Сан-Хосе
Штрафное время
15
13
Игра в большинстве
4
5
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит