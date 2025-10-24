Ричмонд
Евгений Малкин повторил рекорд легендарного Горди Хоу

«Питтсбург» на выезде обыграл «Флориду» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей дубль оформил Сидни Кросби (7', 52'), еще по одной шайбе забросили Рикард Ракелль (27'), Бенжамин Киндел (36') и Коннор Дьюар (45'). У хозяев дубль на счету Брэда Маршана (29', 52'), еще один результативный бросок нанес Сэм Райнхарт (43').

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин в первой и последней шайбах своей команды и отметился двумя результативными передачами. На счету 39-летнего россиянина после 8 сыгранных матчей 12 (2+10) набранных очков. По этому показателю он обошел нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова и возглавил список самых результативных игроков среди россиян.

Малкин стал вторым игроком в истории НХЛ, кому удалось достичь отметки в десять результативных передач в первых восьми играх сезона в возрасте 39 лет или старше. Он повторил достижение легендарного канадского нападающего Горди Хоу, установленного в сезоне-1968/69.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 11 из 16 бросков по своим воротам и потерпел третье поражение в этом сезоне.

«Питтсбург» одержал четвертую победу подряд и поднялся на третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 26 октября, «пингвины» дома сыграют против «Коламбуса».

«Флорида» потерпела пятое поражение в шести последних матчах и опустилась на восьмую строчку на Востоке. В этот же день «пантеры» дома сыграют против «Вегаса».

Флорида
3:5
0:1, 1:2, 2:2
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
24.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19373 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Дэн Мьюз
Вратари
Сергей Бобровский
(00:00-56:18)
Тристан Джерри
1-й период
05:48
Джефф Питри
06:24
Сидни Кросби
(Брайан Раст, Евгений Малкин)
19:00
Антон Лунделл
19:00
Брайан Раст
19:00
Паркер Уотерспун
2-й период
26:36
Рикард Ракелль
(Сидни Кросби, Эрик Карлссон)
28:08
Коннор Клифтон
28:26
Брэд Маршан
(Сет Джонс, Маки Самоскевич)
35:24
Бенджамин Киндел
(Томас Новак)
3-й период
41:32
Евгений Малкин
42:24
Сэм Райнхарт
(Маки Самоскевич, Сет Джонс)
44:49
Коннор Девар
(Эрик Карлссон)
51:06
Брэд Маршан
(Эту Луостаринен, Антон Лунделл)
51:34
Аарон Экблад
51:49
Сидни Кросби
(Рикард Ракелль, Евгений Малкин)
Статистика
Флорида
Питтсбург
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит