Ошибка Кучерова привела к очередному поражению «Тампы» в НХЛ

У гостей дубль оформил Райан Донато (31', 60'), еще одну шайбу забросил Фрэнк Назар (11'). У хозяев отличились Джейк Гюнцель (27') и Райан Макдона (40').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров вернулся на лед после того, как пропустил два матча из-за болезни. Он поучаствовал в обеих шайбах своей команды, записав две результативные передачи, и был признан третьей звездой матча.
На последней минуте матча Кучеров допустил потерю шайбы, которая привела к шайбе Райана Донато, ставшей для «Чикаго» победной.
Всего на счету 32-летнего россиянина после 5 сыгранных матчей 5 (2+3) набранных очка. Кучеров вплотную приблизился к своему юбилейному 1000-му результативному действию в НХЛ — на данный момент на его счету 999 (359+640) очков в 808 матчах.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 21 из 24 бросков по своим воротам и потерпел пятое поражение в этом сезоне.
«Тампа» потерпела шестое поражение в семи матчах со старта сезона и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 25 октября, «молнии» дома сыграют против «Анахайма».
Джон Купер
Джефф Блэшилл
Андрей Василевский
(00:00-59:13)
Спенсер Найт
10:26
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
10:41
Фрэнк Назар
(Тайлер Бертуцци, Теуво Терявяйнен)
15:10
Ник Фолиньо
15:46
Джейк Гюнцель
16:43
Командный штраф
26:57
Джейк Гюнцель
(Райан Макдона, Никита Кучеров)
30:16
Райан Донато
(Лукас Райхель)
39:18
Райан Макдона
(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
42:36
Даррен Раддиш
44:00
Янни Гурд
44:00
Янни Гурд
48:21
Лэндон Слаггерт
52:48
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
53:38
Сэм Ринцель
59:06
Райан Донато
(Фрэнк Назар, Теуво Терявяйнен)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит