Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Амур
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.30
П2
2.56
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.44
П2
1.88
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.32
П2
3.25
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.40
П2
6.00
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
2
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
4
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
6
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
0
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Ванкувер
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
4
:
Юта
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
7
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
5
:
Анахайм
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Рейнджерс
5
:
Сан-Хосе
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2

Ошибка Кучерова привела к очередному поражению «Тампы» в НХЛ

«Чикаго» на выезде обыграл «Тампа-Бэй» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У гостей дубль оформил Райан Донато (31', 60'), еще одну шайбу забросил Фрэнк Назар (11'). У хозяев отличились Джейк Гюнцель (27') и Райан Макдона (40').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров вернулся на лед после того, как пропустил два матча из-за болезни. Он поучаствовал в обеих шайбах своей команды, записав две результативные передачи, и был признан третьей звездой матча.

На последней минуте матча Кучеров допустил потерю шайбы, которая привела к шайбе Райана Донато, ставшей для «Чикаго» победной.

Всего на счету 32-летнего россиянина после 5 сыгранных матчей 5 (2+3) набранных очка. Кучеров вплотную приблизился к своему юбилейному 1000-му результативному действию в НХЛ — на данный момент на его счету 999 (359+640) очков в 808 матчах.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 21 из 24 бросков по своим воротам и потерпел пятое поражение в этом сезоне.

«Тампа» потерпела шестое поражение в семи матчах со старта сезона и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В субботу, 25 октября, «молнии» дома сыграют против «Анахайма».

Тампа-Бэй
2:3
0:1, 2:1, 0:1
Чикаго
Хоккей, НХЛ, Неделя 3
24.10.2025, 01:45 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Джефф Блэшилл
Вратари
Андрей Василевский
(00:00-59:13)
Спенсер Найт
1-й период
10:26
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
10:41
Фрэнк Назар
(Тайлер Бертуцци, Теуво Терявяйнен)
15:10
Ник Фолиньо
15:46
Джейк Гюнцель
16:43
Командный штраф
2-й период
26:57
Джейк Гюнцель
(Райан Макдона, Никита Кучеров)
30:16
Райан Донато
(Лукас Райхель)
39:18
Райан Макдона
(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
3-й период
42:36
Даррен Раддиш
44:00
Янни Гурд
44:00
Янни Гурд
48:21
Лэндон Слаггерт
52:48
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
53:38
Сэм Ринцель
59:06
Райан Донато
(Фрэнк Назар, Теуво Терявяйнен)
Статистика
Тампа-Бэй
Чикаго
Штрафное время
12
8
Игра в большинстве
4
5
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше