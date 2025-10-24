«Эдмонтон» вырвал победу у «Монреаля» благодаря шайбе Подколзина

«Отставание в две шайбы для “Ойлерз” — это мелочь. И ребята это уже миллион раз доказали. Ощущение было не из приятных, мы плохо сыграли в обороне, и нам нужно играть гораздо лучше, как команде топ-уровня, но то, что мы нашли способ набрать два очка, — это хорошо», — сказал Подколзин после матча.