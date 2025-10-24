«Эдмонтон» вырвал победу у «Монреаля» благодаря шайбе Подколзина

У хозяев заброшенными шайбами отметились Давид Томашек (17'), Адам Хенрик (31'), Эндрю Манджипани (34'), Леон Драйзайтль (52'), Райан Нюджент-Хопкинс (53') и Василий Подколзин (59'). У гостей по дублю оформили Алекс Ньюхук (8', 43') и Коул Кофилд (39', 39'), еще одну шайбу забросил Джош Андерсон (37').
Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин стал автором победной шайбы, а также поучаствовал в первом голе своей команды, отметившись результативной передачей. 24-летний россиянин был признан первой звездой матча. Всего на его счету после 8 сыгранных матчей 4 (1+3) набранных очка.
«Отставание в две шайбы для “Ойлерз” — это мелочь. И ребята это уже миллион раз доказали. Ощущение было не из приятных, мы плохо сыграли в обороне, и нам нужно играть гораздо лучше, как команде топ-уровня, но то, что мы нашли способ набрать два очка, — это хорошо», — сказал Подколзин после матча.
«Эдмонтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В воскресенье, 26 октября, «нефтяники» на выезде сыграют против «Сиэтла».
Крис Ноблок
Мартен Сан-Луи
Кэлвин Пикар
Самуэль Монтембо
(00:00-59:33)
07:28
Алекс Ньюхук
(Лэйн Хатсон, Оливер Капанен)
07:28
Эван Бушар
16:12
Давид Томашек
(Василий Подколзин, Ноа Филп)
27:21
Александр Каррье
30:37
Адам Хенрик
(Маттиас Экхольм, Джейк Уолман)
33:28
Эндрю Манджапане
(Коннор Макдэвид, Дарнелл Нерс)
36:57
Джош Андерсон
(Брендан Галлахер, Джейк Эванс)
38:00
Коул Кофилд
(Ноа Добсон, Лэйн Хатсон)
38:49
Коул Кофилд
(Александр Каррье, Ник Сузуки)
39:25
Майкл Мэтисон
42:10
Алекс Ньюхук
(Джейден Штрабл, Оливер Капанен)
43:10
Командный штраф
50:41
Майкл Мэтисон
51:19
Леон Драйзайтль
(Райан Нюджент-Хопкинс, Коннор Макдэвид)
51:19
Джош Андерсон
52:17
Райан Нюджент-Хопкинс
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
58:51
Василий Подколзин
(Джейк Уолман, Дарнелл Нерс)
58:51
Джош Андерсон
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит