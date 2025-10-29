Овечкин ответил журналистке на вопрос об окончании карьеры

Перед стартом матча между «Вашингтоном» и «Далласом» Александр Овечкин ответил американской журналистке ESPN Эмили Каплан, когда он поймет, что готов закончить карьеру.
— Ты буквально лучший бомбардир всех времен. Что вас мотивирует сейчас?
— Я все еще люблю игру. У меня все еще есть страсть. Ты просто наслаждаешься игрой, потому что никогда не знаешь, когда получишь травму или когда уйдешь на пенсию.
— У тебя последний год по контракту. Многие хотят знать, как долго ты еще будешь играть. Когда ты поймешь, что пора заканчивать?
— Самое главное — здоровье. Я не хочу играть в хоккей, а потом, когда выйду на пенсию, я не хочу… потом я могу играть в футбол с детьми или кататься с ними на коньках. Сейчас я просто хочу получать как можно больше энергии от фанатов. Нужно наслаждаться моментом, — сказал россиянин.
«Вашингтон Кэпиталз» проиграл второй матч подряд в текущем сезоне. В этот раз «Даллас» оказался сильнее на своем льду, обыграв столичный клуб со счетом 1:0. В предыдущем матче «Вашингтон» также проиграл, уступив «Оттаве» на своем льду 1:7.
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин в прошедших матчах с обеими командами не отметился результативными действиями. На текущий момент в его активе 899 голов в лиге.
Глен Гулутзан
Спенсер Карбери
Джейк Эттинджер
Логан Томпсон
(00:00-58:21)
09:52
Сэм Стил
13:55
Том Уилсон
16:41
Алексей Протас
20:20
Том Уилсон
20:43
Тайлер Сегин
(Миро Хейсканен, Микко Рантанен)
21:20
Сэм Стил
45:29
Брендон Духайм
54:56
Лиан Биксель
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит