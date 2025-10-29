Овечкин ответил журналистке на вопрос об окончании карьеры

— Самое главное — здоровье. Я не хочу играть в хоккей, а потом, когда выйду на пенсию, я не хочу… потом я могу играть в футбол с детьми или кататься с ними на коньках. Сейчас я просто хочу получать как можно больше энергии от фанатов. Нужно наслаждаться моментом, — сказал россиянин.