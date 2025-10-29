Дорофеев вернулся на первое место в списке снайперов сезона НХЛ

Павел Дорофеев отличился на 7-й и 19-й минутах игры. Это его восьмая и девятая шайбы в нынешнем сезоне. Также в составе победителей отличились Бретт Хауден (47), Джек Айкел (56, 58) и Томаш Гертл (60). У проигравшей команды голы забили Андрей Свечников (4), Джордан Мартинук (33) и Логан Стэнковен (43). Для Свечникова это первое результативное действие в нынешнем сезоне в девяти матчах.