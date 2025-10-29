Ричмонд
Дорофеев вернулся на первое место в списке снайперов сезона НХЛ

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев оформил дубль в выездном матче с «Каролиной Харрикейнз». «Вегас» одержал победу со счетом 6:3.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Павел Дорофеев отличился на 7-й и 19-й минутах игры. Это его восьмая и девятая шайбы в нынешнем сезоне. Также в составе победителей отличились Бретт Хауден (47), Джек Айкел (56, 58) и Томаш Гертл (60). У проигравшей команды голы забили Андрей Свечников (4), Джордан Мартинук (33) и Логан Стэнковен (43). Для Свечникова это первое результативное действие в нынешнем сезоне в девяти матчах.

Также следует отметить нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашева, который записал на свой счет в этой игре 2 результативные передачи. Всего в его активе 10 очков (3+7).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, девять шайб Дорофеева в 10 стартовых матчах сезона — лучший показатель на этом отрезке за всю историю «Вегас Голден Найтс». Дубль в первом периоде матча с «Каролиной» позволил Павлу Дорофееву выйти в единоличные лидеры гонки снайперов текущего сезона — 9 шайб. Другой игрок «Вегаса» — Джек Айкел — лидирует в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата с 19 очками (8+11).

«Вегас» возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона, набрав 15 очков в 10 матчах. «Каролина» располагается на четвертой позиции Столичного дивизиона с 12 очками после 9 встреч. В следующем матче «Вегас» в ночь на 31 октября примет «Колорадо», «Каролина» в этот же день на своем льду сыграет против «Нью-Йорк Айлендерс».

Каролина
3:6
1:2, 1:0, 1:4
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
29.10.2025, 02:30 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18299 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Брюс Кэссиди
Вратари
Фредерик Андерсен
(00:00-58:10)
Акира Шмид
Фредерик Андерсен
(c 59:38)
1-й период
03:44
Жереми Лозон
03:46
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо)
06:27
Павел Дорофеев
(Томаш Гертл, Митчелл Марнер)
13:57
Андрей Свечников
17:41
Андрей Свечников
18:03
Павел Дорофеев
(Джек Айкел, Ши Теодор)
2-й период
24:19
Джордан Стаал
32:07
Джордан Мартинук
38:34
Шон Уокер
3-й период
42:31
Логан Стэнковен
(Джексон Блэйк, Джален Чатфилд)
46:10
Бретт Хауден
(Коул Рейнхардт, Киган Колесар)
48:39
Николай Элерс
48:39
Бретт Хауден
55:01
Джек Айкел
(Иван Барбашев)
57:36
Джек Айкел
(Митчелл Марнер, Иван Барбашев)
59:38
Томаш Гертл
(Вильям Карлссон)
Статистика
Каролина
Вегас
Штрафное время
10
4
Игра в большинстве
1
4
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит