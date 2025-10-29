Захар Бардаков забросил первую шайбу в НХЛ: видео

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал дебютный гол в НХЛ нападающего Захара Бардакова. «Это совершенно точно был лучший матч Бардакова. Все их звено хорошо сыграло, они выглядели фантастически», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.
Авторами голов «Колорадо» помимо Бардакова стали оформивший хет-трик Виктор Олофссон, Натан Маккиннон (дубль), Мартин Нечас и Паркер Келли. В составе гостей забивали Стефан Ноэсен, Даги Хэмилтон, Доусон Мерсер и Джек Хьюз. Хоккеист «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился результативной передачей. Арсений Грицюк из «Нью-Джерси» очков не набрал.
Бардакову 24 года. Он был выбран «Нью-Джерси» на драфте 2021 года под 203-м номером. В 2024 году в результате обмена «Нью-Джерси» отдал права на Бардакова «Колорадо», с которым нападающий заключил контракт в апреле 2025 года. В Континентальной хоккейной лиге Бардаков выступал за петербургский СКА и подмосковный «Витязь».
Джаред Беднар
Шелдон Киф
Скотт Уэджвуд
Якоб Маркстрем
00:18
Якоб Маркстрем
01:24
Мартин Нечас
(Валерий Ничушкин, Кэйл Макар)
03:49
Захар Бардаков
(Гевин Бриндли, Паркер Келли)
10:33
Йонас Зигенталер
14:11
Мартин Нечас
22:31
Виктор Олофссон
(Габриэль Ландескуг, Джек Ашан)
26:02
Стефан Ноесен
26:13
Дуги Хэмилтон
27:11
Нэйтан Маккиннон
(Кэйл Макар, Виктор Олофссон)
28:39
Паркер Келли
(Брент Бернс, Росс Колтон)
30:08
Стефан Ноесен
(Пол Коттер)
31:48
Дуги Хэмилтон
(Джек Хьюз, Люк Хьюз)
33:42
Доусон Мерсер
(Тимо Майер, Нико Хишир)
34:12
Джек Хьюз
(Йеспер Братт)
34:54
Тимо Майер
35:24
Нэйтан Маккиннон
(Виктор Олофссон, Кэйл Макар)
39:01
Джош Мэнсон
42:33
Люк Гленденинг
43:10
Виктор Олофссон
(Кэйл Макар, Нэйтан Маккиннон)
57:38
Виктор Олофссон
(Джек Друри)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит