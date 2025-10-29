Захар Бардаков забросил первую шайбу в НХЛ: видео

Бардакову 24 года. Он был выбран «Нью-Джерси» на драфте 2021 года под 203-м номером. В 2024 году в результате обмена «Нью-Джерси» отдал права на Бардакова «Колорадо», с которым нападающий заключил контракт в апреле 2025 года. В Континентальной хоккейной лиге Бардаков выступал за петербургский СКА и подмосковный «Витязь».