Захар Бардаков забросил первую шайбу в НХЛ: видео

Нападающий «Колорадо» Захар Бардаков забросил первую шайбу в НХЛ, отличившись в домашнем матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (8:3).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал дебютный гол в НХЛ нападающего Захара Бардакова. «Это совершенно точно был лучший матч Бардакова. Все их звено хорошо сыграло, они выглядели фантастически», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

Авторами голов «Колорадо» помимо Бардакова стали оформивший хет-трик Виктор Олофссон, Натан Маккиннон (дубль), Мартин Нечас и Паркер Келли. В составе гостей забивали Стефан Ноэсен, Даги Хэмилтон, Доусон Мерсер и Джек Хьюз. Хоккеист «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился результативной передачей. Арсений Грицюк из «Нью-Джерси» очков не набрал.

Бардакову 24 года. Он был выбран «Нью-Джерси» на драфте 2021 года под 203-м номером. В 2024 году в результате обмена «Нью-Джерси» отдал права на Бардакова «Колорадо», с которым нападающий заключил контракт в апреле 2025 года. В Континентальной хоккейной лиге Бардаков выступал за петербургский СКА и подмосковный «Витязь».

Колорадо
8:4
2:0, 4:4, 2:0
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 4
29.10.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18095 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Шелдон Киф
Вратари
Скотт Уэджвуд
Якоб Маркстрем
1-й период
00:18
Якоб Маркстрем
01:24
Мартин Нечас
(Валерий Ничушкин, Кэйл Макар)
03:49
Захар Бардаков
(Гевин Бриндли, Паркер Келли)
10:33
Йонас Зигенталер
14:11
Мартин Нечас
2-й период
22:31
Виктор Олофссон
(Габриэль Ландескуг, Джек Ашан)
26:02
Стефан Ноесен
26:13
Дуги Хэмилтон
27:11
Нэйтан Маккиннон
(Кэйл Макар, Виктор Олофссон)
28:39
Паркер Келли
(Брент Бернс, Росс Колтон)
30:08
Стефан Ноесен
(Пол Коттер)
31:48
Дуги Хэмилтон
(Джек Хьюз, Люк Хьюз)
33:42
Доусон Мерсер
(Тимо Майер, Нико Хишир)
34:12
Джек Хьюз
(Йеспер Братт)
34:54
Тимо Майер
35:24
Нэйтан Маккиннон
(Виктор Олофссон, Кэйл Макар)
39:01
Джош Мэнсон
3-й период
42:33
Люк Гленденинг
43:10
Виктор Олофссон
(Кэйл Макар, Нэйтан Маккиннон)
57:38
Виктор Олофссон
(Джек Друри)
Статистика
Колорадо
Нью-Джерси
Штрафное время
4
12
Игра в большинстве
6
2
Голы в большинстве
4
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит